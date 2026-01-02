Video en el que Bukele recibe el Año Nuevo encendiendo pirotecnia es de 2019, no de 2026

Tegucigalpa, Honduras.- Circula en redes sociales un video presentado como actual en el que se muestra al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, encendiendo pirotecnia durante una celebración de Año Nuevo. Según la descripción de una de las publicaciones, las imágenes corresponden al 1 de enero de 2026. Sin embargo, el video no es reciente. La grabación corresponde en realidad a la celebración de Año Nuevo de 2019. “Así celebró el Año Nuevo el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, compartiendo un momento festivo mientras reventaba cohetes para dar la bienvenida al nuevo año”, dice literalmente la entrada de una publicación en Facebook compartida decena de veces desde el 1 de enero del 2026.

Nayib Bukele es el actual presidente de El Salvador. Antes de ser mandatario, fue alcalde de Nuevo Cuscatlán y de San Salvador, la capital de El Salvador. En 2019 asumió la presidencia del país tras ganar las elecciones como candidato del partido de la Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), aunque inició su carrera política en el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Es de 2019

Una búsqueda inversa en Google con una captura de pantalla del video, usando la herramienta Invid We-Verify, llevó a una pieza periodística publicada el 1 de enero del 2019 del medio salvadoreño LaGaceta 503 que incluye una captura de pantalla del video viral. En la nota se describe que el entonces candidato por el partido GANA y el movimiento “Nuevas Ideas”, Nayib Bukele, “puso su grano de arena” en la contaminación ambiental. Esto luego que Bukele reventó varios juegos artificiales en el municipio de Nuevo Cuscatlán, los cuales generaron humo, azufre y otros elementos nocivos, contribuyendo así a elevar la concentración de partículas contaminantes en el aire durante las celebraciones por la llegada del año 2019. Otro resultado del mismo rastreo localizó un video publicado el 1 de enero del 2019 de la misma secuencia viral.