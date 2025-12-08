El video de Juan Orlando Hernández saludando desde Nueva York fue grabado en 2019

Tegucigalpa, Honduras.- Un video que circula en redes sociales muestra al expresidente Juan Orlando Hernández, vistiendo una camisa verde brillante, enviando un saludo a los hondureños desde Nueva York, Estados Unidos. La grabación es atribuida a diciembre de 2025. No obstante, el clip no es reciente. Se trata de un fragmento de una grabación realizada el 23 de septiembre de 2019, difundida originalmente como un mensaje dirigido a los entonces diputados del Congreso Nacional, en el contexto de la discusión de la Ley de Alivio de Deuda. “Saludos les manda Juan Orlando desde New York”, dice literalmente el texto sobrepuesto en una entrada de TikTok, compartida más de 2,100 veces desde el 7 de diciembre.

JOH, como también se le conoce por sus iniciales, fue extraditado a Estados Unidos en 2022, 84 días después de concluir su mandato presidencial. En 2024, un jurado lo declaró culpable de delitos relacionados con el narcotráfico y fue condenado a 45 años de prisión. El 1 de diciembre de 2025, Hernández fue liberado tras recibir un indulto presidencial otorgado por el entonces mandatario estadounidense Donald Trump.

Video de 2019

EH Verifica realizó una búsqueda inversa con un fotograma clave del video y encontró la publicación original en la cuenta oficial de X (antes Twitter) de Juan Orlando Hernández, con fecha del 23 de septiembre de 2019. En esa publicación, el expresidente escribió: “Más del 60% de los trabajadores hondureños solo ven pasar su salario a fin de mes. Es urgente que el @Congreso_HND retome la discusión de la Ley de Alivio de Deuda y se pongan en los zapatos de los demás”.