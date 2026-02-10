Falso que el Instituto de Migración prohibió la entrada de Bad Bunny a Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- En redes sociales circula una publicación que asegura que el artista puertorriqueño Benito Antonio Martínez Ocasio, conocido artísticamente como Bad Bunny, fue vetado para ingresar a territorio hondureño. Sin embargo, la afirmación es falsa. El Instituto Nacional de Migración (INM) no ha emitido ninguna notificación oficial que establezca una prohibición de ingreso del cantante a Honduras. Además, la entidad confirmó a EH Verifica que se trata de un bulo. “Última Hora El instituto Nacional de Migración confirma que se ha prohibido la entrada al país al señor Benito Antonio Martínez Ocasio por su uso de la bandera Ñangara-comunista en su evento de medio tiempo del Super Bowl en Estados Unidos”, dice textualmente la descripción de una publicación en X, que ha sido visualizada más 18,400 veces desde el 8 de febrero.

Días atrás, el artista puertorriqueño Bad Bunny ha utilizado plataformas de alto alcance internacional para cuestionar las políticas migratorias impulsadas por la administración del expresidente Donald Trump. Durante la ceremonia de los Premios Grammy, el cantante aprovechó su discurso al recibir el galardón a Álbum del Año para condenar las redadas de inmigración realizadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). En ese contexto, lanzó el mensaje: "¡Fuera ICE! No somos salvajes, no somos animales, somos humanos y somos americanos". De igual manera, en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX, celebrado el 8 de febrero de 2026, Bad Bunny celebró la cultura latina con un show interpretado principalmente en español y acompañado de un mensaje de unidad: "Together, we are America". Durante la presentación, distintas figuras resaltaron valores de diversidad e inclusión. La actuación generó una reacción inmediata de Donald Trump, quien, a través de su red social Truth Social, calificó el espectáculo como "absolutamente terrible, uno de los peores de la historia", y lo consideró una "afrenta a la grandeza de Estados Unidos".

Nada lo prueba