Video de edificios derrumbándose es de China en 2021, no de Venezuela en 2026

Tegucigalpa, Honduras.- En redes sociales circula un video que muestra el colapso de varios edificios y afirma que las imágenes corresponden a los daños ocasionados por los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 registrados en Venezuela el 24 de junio de 2026. Sin embargo, la afirmación es falsa. Las escenas no guardan relación con los sismos ocurridos en Venezuela. En realidad, la secuencia corresponde a la demolición controlada de 15 edificios en Kunming, provincia de Yunnan, China, realizada el 27 de agosto de 2021 como parte de un proyecto de renovación urbana. “#Terremoto #sismo #Venezuela”, son las etiquetas que aparecen en la descripción de una entrada en TikTok, compartida más de 1,300 veces desde el 24 de junio.

El contenido comenzó a circular después de que Venezuela fuera sacudida por dos fuertes terremotos, de magnitudes 7.2 y 7.5, registrados con menos de un minuto de diferencia el 24 de junio de 2026. De acuerdo con un reporte de EL HERALDO, los movimientos telúricos dejaron un saldo oficial provisional de 164 muertos y 971 heridos, lo que los convertiría en el peor evento sísmico ocurrido en el país en más de un siglo. Tras los terremotos, el Gobierno venezolano decretó el estado de emergencia y movilizó equipos de respuesta para atender a los afectados. Además, varios países expresaron su disposición de brindar asistencia humanitaria. Los hechos ocurren en medio de la compleja situación política y económica que atraviesa Venezuela, gobernada por una administración interina desde enero de 2026.

China, no Venezuela

Al realizar una búsqueda inversa en Google con uno de los fotogramas del video viral, se encontró un artículo del medio argentino Infobae que utiliza las mismas imágenes, pero las atribuye a la demolición controlada de 15 edificios en Kunming, China, ocurrida el 27 de agosto de 2021. Asimismo, LA PRENSA informó sobre este hecho en una nota publicada en agosto de 2021. El artículo detalla que las autoridades utilizaron 4.6 toneladas de explosivos para derribar 15 edificios cuyo valor conjunto ascendía a 154 millones de dólares. Ambos reportes periodísticos evidencian que las imágenes no guardan relación con los terremotos registrados en Venezuela el 24 de junio de 2026, como aseguran las publicaciones virales. Además, la misma búsqueda inversa permitió localizar un video publicado en el canal de YouTube de Marca, que muestra el proceso de demolición de los edificios en Kunming, China, el 27 de agosto de 2021.

De igual forma, se identificaron otras publicaciones en TikTok ( 1 , 2 ) que comparten el mismo video y lo describen correctamente como una demolición controlada realizada en China.