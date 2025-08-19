Anuncio de la Secretaría de Seguridad sobre órdenes de captura por protestas es de marzo, no de agosto de 2025

Tegucigalpa, Honduras.- Una publicación en redes sociales, que incluye un fragmento de un noticiero del medio Hable Como Habla, afirma que la presidenta Xiomara Castro prohibió las protestas públicas y ordenó la captura de quienes incumplieran la supuesta restricción. Sin embargo, es engañoso. No ocurrió en agosto de 2025, como afirma el video viral. El 30 de marzo de 2025, la Secretaría de Seguridad emitió un comunicado advirtiendo sobre órdenes de captura contra quienes participaran en protestas que implicaran el bloqueo de vías públicas. El clip, difundido en TikTok el 17 de agosto de 2025 y compartida más de 1100 veces, contiene un texto sobrepuesto que literalmente dice: “Presidenta de Honduras Xiomara Castro prohíbe las protestas y ordena ordenes de captura contra aquel que proteste. Se restringe el derecho a la protesta pública por orden del gobierno de Xiomara Castro”.

En marzo de 2025, se registraron protestas en diferentes puntos del país para exigir la reparación de carreteras. En la vía entre Danlí y Jamastrán, en el departamento de El Paraíso, los manifestantes reclamaron mejoras en las calles y advirtieron que bloquearían la carretera principal si no obtenían respuesta. Por su parte, en Comayagua, los habitantes ocuparon la CA-5 para exigir la rehabilitación de los accesos a sus comunidades. Los bloqueos se suspendieron una vez que las autoridades locales se comprometieron a iniciar los trabajos de reparación. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Fue en marzo

Una búsqueda con palabras clave “Xiomara Castro + prohíbe + protestas + orden + captura + marzo 2025” conduce a una nota del medio Pasos de Animal Grande del 1 de abril de 2025, titulada: “En un contexto conflictivo electoral: Gobierno de Xiomara Castro acciona contra la protesta social”. En la pieza periodística, adjunta el comunicado de prensa SEDS No. 20-2025 de la Policía Nacional, con fecha del 30 de marzo de 2025, sobre la toma de vías públicas. La misma fecha aparece en el documento que circula en la publicación viral. La Secretaría de Seguridad divulgó el comunicado enfatizando que las medidas tenían la finalidad de garantizar la seguridad ciudadana.