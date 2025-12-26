Nasralla anunció en este video su retiro de la televisión en 2021, no en 2025

Tegucigalpa, Honduras.- En redes sociales circula un video del excandidato presidencial por el Partido Liberal de Honduras, Salvador Nasralla, en el que anuncia su retiro de la televisión. El contenido comenzó a difundirse un día después de la declaratoria oficial del Consejo Nacional Electoral (CNE), que proclamó el triunfo presidencial del candidato nacionalista Nasry Asfura y, en consecuencia, la derrota de Salvador Nasralla en el proceso electoral. No obstante, el video no corresponde a diciembre de 2025. Las declaraciones fueron realizadas en 2021, tras las elecciones generales en las que la alianza conformada por el Partido Libertad y Refundación (Libre), el Partido Innovación y Unidad Social Demócrata (Pinu) y el Partido Salvador de Honduras (PSH) resultó ganadora, lo que llevó a Salvador Nasralla a ocupar el cargo de designado presidencial. “Abandono todo el trabajo de la tele Salvador Nasralla”, dice literalmente el texto sobrepuesto en una entrada de TikTok, compartida más de 430 veces desde el 25 de diciembre.

El 24 de diciembre de 2025, el Consejo Nacional Electoral (CNE) declaró a Nasry Asfura como presidente electo de Honduras, tras obtener el 40.27% de los votos frente al 39.54% alcanzado por Salvador Nasralla. La diferencia fue de apenas 27,026 sufragios, lo que generó un ambiente de tensión política y denuncias de fraude por parte de Nasralla, quien rechazó su proclamación. Salvador Nasralla, de 72 años, es una figura mediática reconocida por su extensa trayectoria en la televisión hondureña como presentador y director de programas de entretenimiento y deportes, entre ellos "5 Deportivo" y "X-0 da Dinero". Su presencia constante en pantalla durante más de cuatro décadas le valió el apodo de "El señor de la televisión". Posteriormente, incursionó en la política, compitiendo en varias ocasiones por la presidencia del país.

Video de 2021

Una búsqueda en Google con la frase “Nasralla anuncia su retiro de la televisión” condujo al video original publicado el 2 de diciembre de 2021 por el medio digital Tunota.com . El contenido fue titulado: “Salvador Nasralla anuncia su retiro de la televisión tras triunfo en elecciones en Honduras”. La entrevista se realizó después de las elecciones generales de 2021, en las que Nasralla figuraba como designado presidencial en el gobierno de Xiomara Castro. Las declaraciones viralizadas pueden escucharse a partir del segundo 50 del video original.