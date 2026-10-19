Esta imagen que muestra supuestamente a Tomás Zambrano reunido con Bukele está hecha con IA

Tegucigalpa, Honduras.- En redes sociales circula una imagen que supuestamente muestra a Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional de Honduras, reunido con Nayib Bukele, presidente de El Salvador. Sin embargo, se trata de un deepfake, un contenido falso creado con inteligencia artificial (IA), según constató EH Verifica mediante un análisis visual y una herramienta especializada de detección. Además, aunque Zambrano sí viajó a El Salvador al frente de una delegación de diputados hondureños entre el 15 y el 16 de octubre de 2026, los reportes consultados sobre la visita documentan una reunión con Ernesto Castro, presidente de la Asamblea Legislativa salvadoreña, y no con Bukele. “TOMAS ZAMBRANO SE REÚNE CON NAYIB BUKELE PARA CONOCER SU MODELO DE SEGURIDAD”, se lee literalmente sobre la imagen que circula en Facebook, compartida más de 60 veces desde el 18 de octubre de 2026.

Una delegación de diputados del Congreso Nacional de Honduras, encabezada por su presidente, Tomás Zambrano, visitó El Salvador el 15 y 16 de octubre de 2026 para conocer las estrategias de seguridad y el funcionamiento del sistema penitenciario implementado durante el Gobierno de Nayib Bukele, como informó EL HERALDO. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La comitiva estuvo integrada por los diputados nacionalistas Kilvett Bertrand, presidente de la Comisión de Defensa y Soberanía, y Marcos Paz, presidente de la Comisión de Seguridad y Prevención Ciudadana, así como por los liberales Rumy Bueso y Luis Coello. Durante la visita, Zambrano sostuvo una reunión con el presidente de la Asamblea Legislativa de El Salvador, Ernesto Castro, para intercambiar experiencias y avanzar en un acuerdo de cooperación entre ambos congresos en materia de seguridad y combate al crimen organizado, como informó LA PRENSA. El objetivo del encuentro fue identificar medidas que puedan adaptarse a la legislación hondureña, particularmente en el manejo de privados de libertad vinculados con maras y pandillas, el fortalecimiento de los controles penitenciarios y la aplicación de reformas penales. Como parte de la agenda, la delegación también visitó el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), una cárcel de máxima seguridad ubicada en Tecoluca, donde conoció los mecanismos de vigilancia, las condiciones de reclusión y los procedimientos utilizados para controlar a personas consideradas de alta peligrosidad. Tras el recorrido, Zambrano manifestó su intención de impulsar medidas similares en Honduras, entre ellas el fortalecimiento de los controles carcelarios, las restricciones de comunicación de los reclusos con el exterior y la construcción de nuevos centros penitenciarios de máxima seguridad. La visita se produjo en medio de las propuestas de reformas al Código Penal y al Código Procesal Penal que impulsa el Congreso Nacional para endurecer las medidas contra integrantes de estructuras criminales.

Fabricada con IA

Una búsqueda inversa con Google Lens de la imagen no arrojó resultados en medios de comunicación ni en fuentes oficiales que respalden la autenticidad del contenido. Durante el análisis visual, EH Verifica detectó varias inconsistencias características de imágenes generadas con inteligencia artificial (IA). En primer lugar, la imagen presenta detalles poco definidos en las banderas de Honduras y El Salvador que aparecen detrás, especialmente en los símbolos y emblemas. También se observan imprecisiones en las pequeñas banderas colocadas sobre el escritorio, cuyos acabados no se distinguen con claridad. Otra inconsistencia se encuentra en las supuestas manos de Zambrano y Bukele. Algunos dedos presentan contornos irregulares, principalmente en las zonas donde se superponen, característica típica de contenidos creados con inteligencia artificial. También se observan irregularidades en algunos elementos decorativos y en la representación de las figuras de una supuesta sesión del Congreso Nacional de Honduras que aparecen en el cuadro colocado en la pared del fondo. Asimismo, se identifican detalles poco definidos en los objetos colocados sobre el escritorio, especialmente en el supuesto mazo de madera y los documentos que aparecen debajo. A estas características se suma la apariencia uniforme de la piel de Zambrano y Bukele, particularmente en el rostro, donde las texturas presentan un acabado suavizado, característico de contenidos sintéticos. En todo caso, se sometió la imagen a la herramienta de detección de inteligencia artificial Hive Moderation, la cual arrojó un 99.9% de probabilidad de que fuera generada sintéticamente mediante inteligencia artificial.

Este porcentaje es altísimo según su escala de medición, lo que confirma que no se trata de una escena real.

No hubo encuentro

Una búsqueda en Google con las palabras clave “Tomás Zambrano + reunión + Nayib Bukele + El Salvador” no arrojó resultados en medios de comunicación ni en fuentes confiables que informen sobre el supuesto encuentro. Lo que arrojó el rastreo fueron reportes periodísticos publicados sobre la visita de una delegación del Congreso Nacional a El Salvador, incluido Zambrano. El titular del Legislativo viajó junto a miembros de la Comisión de Seguridad del Congreso Nacional para conocer el funcionamiento del Cecot, como informó LA PRENSA. Además, mediante una pesquisa en las redes sociales de Zambrano, se localizó una publicación en X, donde el parlamentario documenta su encuentro con Ernesto Castro, presidente de la Asamblea Legislativa de ese país. El posteo también recoge un mensaje difundido por el diputado hondureño en el que se refiere a esa reunión y a las conversaciones sobre cooperación legislativa y seguridad.

🇭🇳🫱🏻‍🫲🏽🇸🇻 Conversamos con @ECastroES , presidente de la Asamblea Legislativa de El Salvador, sobre las reformas y estrategias en materia de seguridad para enfrentar el crimen organizado y avanzar hacia una Honduras donde las familias puedan vivir en paz y tranquilidad. https://t.co/p8N1LuJrf0 — Tommy Zambrano (@TommyZambranoM) October 16, 2026