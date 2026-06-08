Es falsa la imagen de un supuesto hospital construido por el gobierno de Nasry Asfura en San Pedro Sula

Tegucigalpa, Honduras.- En redes sociales circulan publicaciones acompañadas de una imagen que supuestamente muestra la construcción de un hospital en San Pedro Sula. Los mensajes sugieren que se trata de una obra impulsada por el actual gobierno del presidente Nasry Asfura. Sin embargo, es falso. La imagen fue generada con inteligencia artificial (IA). Además, la Municipalidad de San Pedro Sula confirmó que no existe ningún proyecto de construcción con esas características. “Aquí se construye el nuevo hospital del pueblo. ¡Papi sí cumple!”, dice parte del texto que acompaña una publicación de Facebook, compartida desde el 7 de junio de 2026.

Durante el gobierno de Xiomara Castro (2022-2026) se anunció la construcción de ocho hospitales: en Salamá (Olancho), Ocotepeque, Santa Bárbara, Choluteca, Tocoa (Colón) y Roatán (Islas de la Bahía), además de dos hospitales de trauma, uno en Tegucigalpa y otro en San Pedro Sula. El proyecto fue estimado inicialmente en 1,874 millones de lempiras, cifra que posteriormente fue reajustada a 7,674 millones. Aunque la construcción de seis de estos hospitales comenzó durante la administración de Castro, ninguno fue concluido. En el caso de los otros dos proyectos, las obras nunca llegaron a iniciar. Tras asumir el poder, el actual gobierno promovió investigaciones a través del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) por presuntas irregularidades en la construcción y equipamiento de algunos de estos centros asistenciales. Como consecuencia, varios proyectos permanecerán paralizados durante al menos dos meses, ha informado EL HERALDO. Asimismo, la inauguración del Hospital Rosales en El Salvador, realizada el 1 de junio de 2026, generó comparaciones en redes sociales entre el avance de la infraestructura hospitalaria salvadoreña y la paralización de los proyectos hospitalarios en Honduras. Esta situación provocó críticas y malestar entre sectores de la población que consideran que la suspensión de estas obras representa un retroceso para el sistema de salud hondureño. Sin embargo, la imagen viral que supuestamente muestra un nuevo hospital en San Pedro Sula no corresponde a ninguno de los proyectos mencionados ni a una obra iniciada por la administración de Nasry Asfura.

Imagen de IA

Una búsqueda en la web y en medios de comunicación no encontró evidencia confiable sobre la construcción de un hospital en San Pedro Sula por parte del gobierno de Nasry Asfura. Además, un análisis técnico realizado por EH Verifica identificó varias inconsistencias en la imagen difundida en redes sociales. Entre ellas, destaca que el rótulo de la supuesta obra indica como fecha de inicio el año 2024, pese a que el mandato de Nasry Asfura comenzó en 2026. Asimismo, las montañas visibles en el fondo no coinciden con la geografía de ningún sector de San Pedro Sula. Por otra parte, un análisis efectuado con la herramienta de detección de contenido generado con inteligencia artificial de DeepIA determinó una probabilidad del 97% de que la imagen haya sido creada mediante esta tecnología.