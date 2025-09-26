Es falso el artículo que acusa a EL HERALDO Plus de extorsionar a políticos

Tegucigalpa, Honduras.- Circula en redes sociales y en WhatsApp una captura de pantalla que aparenta ser una nota de ICN en la que se afirma que EL HERALDO Plus “extorsiona a políticos para no filtrar información”. Es falso. No existe tal publicación en el sitio de ICN: se trata de una alteración del código HTML que reutiliza la plantilla de una nota legítima para simular un contenido inexistente. "Equipo del Heraldo Plus, extorsiona a políticos para no filtrar información, se lee literalmente en el título del pantallazo difundido al menos el 25 de septiembre.

URL distinta

En la imagen viral puede verse el enlace a una pieza informativa auténtica de ICN sobre otro tema: la acusación del Ministerio Público contra miembros del Consejo Nacional Electoral por un presunto fraude de 64 millones de lempiras. Esa URL corresponde a una noticia distinta y verificable.

Una búsqueda abierta conduce a la publicación genuina de ICN —redactada por el periodista Fernando Guillén— con la misma fotografía que aparece en el montaje. La pieza original está fechada el 8 de septiembre de 2025 y trata exclusivamente del caso del CNE. No contiene ninguna acusación contra EL HERALDO Plus.

Desmentido del propio medio

ICN, en sus redes oficiales, negó haber difundido la supuesta historia que le atribuyen usuarios en plataformas sociales y cadenas de WhatsApp. Es decir, el primer afectado por el bulo ya lo desmintió públicamente. Contactada por EH Verifica, Stephany Pineda, encargada de ICN Check, respondió que lo que verificamos se trata de desinformación.

¿Cómo fabrican este tipo de montajes?