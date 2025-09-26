Es falso el artículo que acusa a EL HERALDO Plus de extorsionar a políticos

Tegucigalpa, Honduras.- Circula en redes sociales y en WhatsApp una captura de pantalla que aparenta ser una nota de ICN en la que se afirma que EL HERALDO Plus “extorsiona a políticos para no filtrar información”.
Es falso. No existe tal publicación en el sitio de ICN: se trata de una alteración del código HTML que reutiliza la plantilla de una nota legítima para simular un contenido inexistente.
"Equipo del Heraldo Plus, extorsiona a políticos para no filtrar información, se lee literalmente en el título del pantallazo difundido al menos el 25 de septiembre.
URL distinta
En la imagen viral puede verse el enlace a una pieza informativa auténtica de ICN sobre otro tema: la acusación del Ministerio Público contra miembros del Consejo Nacional Electoral por un presunto fraude de 64 millones de lempiras.
Esa URL corresponde a una noticia distinta y verificable.
Una búsqueda abierta conduce a la publicación genuina de ICN —redactada por el periodista Fernando Guillén— con la misma fotografía que aparece en el montaje.
La pieza original está fechada el 8 de septiembre de 2025 y trata exclusivamente del caso del CNE. No contiene ninguna acusación contra EL HERALDO Plus.
Desmentido del propio medio
ICN, en sus redes oficiales, negó haber difundido la supuesta historia que le atribuyen usuarios en plataformas sociales y cadenas de WhatsApp. Es decir, el primer afectado por el bulo ya lo desmintió públicamente.
Contactada por EH Verifica, Stephany Pineda, encargada de ICN Check, respondió que lo que verificamos se trata de desinformación.
¿Cómo fabrican este tipo de montajes?
Este caso encaja con una técnica común: la edición local del código HTML (por ejemplo, via “Inspeccionar” en el navegador) para cambiar titulares, cintillos y bajadas a la vista del usuario que hace la captura, sin que el servidor del medio cambie nada.
El resultado es una captura “creíble” de un artículo que en realidad nunca existió. En EH Verifica ya hemos explicado este método y cómo detectarlo.
En conclusión, la imagen viral no prueba la existencia de una nota periodística; acredita, en cambio, una manipulación visual de una página genuina para construir un ataque infundado.
La evidencia consistente —URL, búsqueda del contenido original, fecha, autoría y desmentido del propio medio— confirma que ICN no publicó ningún artículo que acuse a EL HERALDO Plus de extorsionar a políticos. Es un bulo.