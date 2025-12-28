  1. Inicio
Publicación en X de Manuel Zelaya en la que respalda a Iroshka Elvir es falsa

Se trata de un bulo que alteró el código HTML de una publicación auténtica de Zelaya

  • Actualizado: 28 de diciembre de 2025 a las 16:21
Tegucigalpa, Honduras.- Circula en redes sociales una captura de pantalla de una supuesta publicación en X del expresidente Manuel Zelaya Rosales, en la que respalda a la diputada liberal Iroshka Elvir como futura presidenta del Congreso Nacional de Honduras.

Sin embargo, el contenido es falso. No hay registro de tal post y, como lo ha explicado EH Verifica, se trata de una alteración al código HTML. Además, Zelaya desmintió la autoría de ese contenido viral.

“A Iroshka la atacan porque no toleran a una mujer firme que no baja la cabeza (...) Nuestra bancada acompaña su intención de Presidir el Congreso Nacional para sostener la esperanza popular”, se lee literalmente en la captura que presuntamente muestra una entrada en X de Zelaya, compartida decenas de veces desde el 27 de diciembre.

Tras las elecciones generales celebradas el 30 de noviembre de 2025, comenzaron a circular en redes sociales los nombres de posibles aspirantes a la presidencia del Congreso Nacional.

Aunque aún no hay aspirantes oficiales, en el panorama político suenan los nombres de Tomás Zambrano, Marco Midence y Carlos Ledezma por el Partido Nacional, mientras que por el Partido Liberal destacan Iroshka Elvir y Marlon Lara.

En ese contexto, el excandidato presidencial y esposo de Elvir, Salvador Nasralla, anunció – junto al virtual diputado Rashid Mejia, que su próximo objetivo político es que su instituto político tenga la administración del Parlamento.

Publicación falsa

EH Verifica realizó una búsqueda en Google con las palabras clave “Manuel Zelaya + Iroshka Elvir + apoyo + Congreso Nacional”, pero no encontró registros oficiales del contenido que los usuarios validan.

Una revisión en el perfil de X de Zelaya, quien es coordinador del partido Libertad y Refundación (Libre) encontró que desmintió la pieza que ha sido atribuida a su autoría.

Este tipo de desinformación puede generarse mediante la modificación del código HTML de una publicación original, lo que permite alterar textos sin que correspondan a mensajes auténticos.

En conclusión, es falsa la captura que muestra una supuesta entrada de Zelaya en X en la que respalda a Iroshka para presidir el Congreso.

Paola Ávila
Paola Ávila
Periodista

Licenciada en Periodismo egresada del Centro Universitario Tecnológico (Ceutec), posee formación en verificación de datos y está enfocada en temas de alfabetización mediática.

