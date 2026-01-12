Es falso el comunicado que atribuye a las Fuerzas Armadas un llamado a sus filas

Tegucigalpa, Honduras.- Una publicación difundida en redes sociales muestra un supuesto comunicado de las Fuerzas Armadas de Honduras (FFAA), en el que se insta a su personal a estar atentos ante un posible llamado a la acción para “defender la Constitución de la República”. Sin embargo, el documento es falso. El portavoz de las Fuerzas Armadas, capitán Mario Rivera, confirmó a EH Verifica que el contenido viral no corresponde a ningún pronunciamiento oficial de la institución. “Las Fuerzas Armadas de Honduras hacen del conocimiento de todo su personal militar, comprendido desde la escala básica, soldados y clases, hasta oficiales de las diferentes armas, alas y sedes a nivel nacional, así como a todos los reservistas activos, que deberán mantenerse atentos y en apresto permanente ante cualquier llamado oficial que emita el Estado Mayor Conjunto”, dice textualmente el documento viral compartido decenas de veces en Facebook desde el 10 de enero de 2026.

En el contexto postelectoral, las Fuerzas Armadas de Honduras asumieron un nuevo liderazgo con la designación de Héctor Valerio Ardón como jefe del Estado Mayor Conjunto, el 18 de diciembre de 2025. Posteriormente, el 8 de enero de 2026, el Congreso Nacional —presidido por Luis Redondo— aprobó un decreto para el recuento total de votos de las elecciones del 30 de noviembre de 2025. La medida fue adoptada durante una sesión extraordinaria integrada por diputados propietarios y suplentes, en su mayoría afines al oficialismo. El decreto fue sancionado por la presidenta Xiomara Castro y publicado en el diario oficial La Gaceta. En este nuevo escenario, las Fuerzas Armadas, bajo el mando de Ardón, reafirmaron su compromiso con el respeto al orden constitucional y a la declaratoria oficial del Consejo Nacional Electoral (CNE), enfatizando su papel de garantes del orden democrático. El 10 de enero, el presidente del Congreso, Luis Redondo, advirtió públicamente al CNE que, de no realizar el escrutinio completo del total de las actas, el Legislativo asumiría esa responsabilidad.

Comunicado apócrifo

EH Verifica revisó las cuentas oficiales de las Fuerzas Armadas en X y Facebook , sin hallar ningún comunicado que coincida con el documento viral. Tampoco se encontró la supuesta declaración en la sección de “ comunicados ” del sitio web oficial de la institución castrense. El último pronunciamiento oficial fue publicado el 30 de diciembre de 2025, cuando las Fuerzas Armadas reiteraron que respetarían los resultados electorales proclamados por el Consejo Nacional Electoral (CNE), tras una reunión entre la Junta de Comandantes de las FFAA y la Comisión Permanente del Congreso Nacional. Además, el formato del documento viral no concuerda con el utilizado en los comunicados oficiales. La versión falsa incluye un logo a color y especifica la ciudad junto a la fecha, elementos que no aparecen en los comunicados auténticos. Estos últimos presentan un logotipo en blanco sobre fondo verde, una marca de agua a color detrás del texto y un pie de página verde con las redes sociales oficiales.