Es un deepfake el video de Rixi Moncada pidiendo el voto para Nasralla

Tegucigalpa, Honduras.- Circula en redes sociales un video que muestra a la candidata del Partido Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada, pidiendo el voto a favor del también aspirante presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla. Sin embargo, el contenido es falso. El video fue generado mediante inteligencia artificial (IA), según constató un análisis visual realizado por EH Verifica y herramientas especializadas en detección de contenido digital manipulado. En el video, que ha sido compartido más de 600 veces en Facebook desde el 31 de octubre, se escucha una voz que dice: “Hola, mi resistencia de Libre, quiero pedirles que de ahora en adelante voten por Salvador Nasralla.”

La candidata Moncada participará en las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025 como representante de Libre, en competencia directa con Salvador Nasralla (Partido Liberal), Nasry Asfura (Partido Nacional), Nelson Ávila (Pinu) y Mario Rivera (Democracia Cristiana). Moncada ha cuestionado públicamente a Nasralla en reiteradas ocasiones, acusándolo de "oportunista", de "cambiar de partidos" y de "carecer de ideología". Por ello, el video resulta especialmente inverosímil y busca desinformar en el contexto electoral.

A partir de una foto

Una búsqueda inversa en Google con un fotograma clave del video condujo a una imagen utilizada en una nota publicada el 8 de noviembre de 2024, titulada: “Rixi Moncada recibe respaldo unánime de los movimientos de Libre como precandidata presidencial”. Esto indica que el contenido original fue alterado digitalmente. Además, el análisis visual del video identificó inconsistencias comunes en contenidos creados artificialmente, como expresiones faciales y movimientos de labios poco naturales. La herramienta Hive Moderation, especializada en la detección de material generado con IA, asignó al video una probabilidad del 99.5% de haber sido creado digitalmente. Este puntaje, según su escala, representa una alta certeza de que se trata de un deepfake.

Sobre el audio

EH Verifica también analizó el audio del video utilizando la herramienta Hiya Deepfake Voice Detector, que arrojó un puntaje de 1 sobre 100, lo que indica una alta probabilidad de generación digital. Según la escala de la herramienta, a menor puntuación, mayor es la posibilidad de que la voz haya sido creada artificialmente.