Cuidado con esta "recomendación" de cómo votar: es una papeleta que busca inducir al error en el voto

Falso

Todas las fuentes arrojan que la información no es cierta.

La Ley Electoral establece que cualquier marca indebida, rayón o selección de más de un candidato puede invalidar el voto

  • 07 de octubre de 2025 a las 15:38
Captura de pantalla a una publicación de Facebook hecha el 7 de octubre de 2025, adaptada a esta cartela.

 Imagen: EH Verifica

Tegucigalpa, Honduras.- Circula en redes sociales la imagen asociada a una papeleta de muestra del Consejo Nacional Electoral (CNE) para las elecciones generales 2025 en el nivel presidencial, con la recomendación de que así se ejerce el sufragio.

En la parte superior se distinguen los rótulos y colores de varios partidos políticos: Mario Rivera, con la Democracia Cristiana; Rixi Moncada, con Libertad y Refundación (Libre); Nelson Ávila, con el Pinu; Salvador Nasralla, con el Liberal, y el Nacional, con Nasry Asfura.

Sobre casi todas las columnas aparecen trazos negros tipo garabato que cubren rostros y casillas. Solo una columna queda sin tachar, la de Nasralla y, en la parte inferior, se observa una “X” grande marcada, lo que sugiere una inclinación o señalamiento hacia esa opción.

Pero se trata de desinformación electoral que, en este caso, hace que los usuarios pasen por militantes de un partido político para el que piden el voto, pero lo hacen mediante prácticas que inducen al error y harían que no computara.

"Así es como debes de votar por Salvador Nasralla este 30 de noviembre", dice textualmente una publicación en Facebook, compartida decena de veces desde 7 de octubre de 2025.

 (Imagen: Cortesía)

Las elecciones generales en Honduras se celebrarán el 30 de noviembre de 2025, con más de 6 millones de personas convocadas a las urnas.

Será un voto nulo

De acuerdo con el artículo 274 de la Ley Electoral, son votos nulos aquellos en los que el elector marca más de una fórmula o planilla presidencial.

También se invalidan los sufragios cuando la marca abarca dos recuadros o cuando cualquier raya, tachadura o trazo altera la claridad del voto e impide identificar con certeza la elección del ciudadano.

La publicación analizada, presentada como “recomendación”, induce al error al sugerir prácticas que contravienen los requisitos formales para que el voto sea declarado válido.

¿Cómo votar válidamente?

La Ley Electoral establece que, al marcar la papeleta, el elector debe seleccionar una sola opción por nivel electivo.

Marcar más de una fórmula, trazar marcas fuera del recuadro correspondiente o realizar rayones/tachaduras que dificulten identificar la voluntad del votante puede invalidar el sufragio.

En síntesis, para que el voto sea válido se debe marcar únicamente la casilla del candidato elegido y evitar cualquier trazo que altere la claridad de la elección.

La difusión de “recomendaciones” falsas —como las que inducen a marcar de forma incorrecta a favor de un candidato— genera votos nulos que no se contabilizan, afectando la participación efectiva y la legitimidad del proceso. Por eso, cumplir los criterios de la Ley Electoral es fundamental para que cada voto cuente.

  • Fuentes
  • Ley Electoral artículo 274
José Quezada
José Quezada

Periodista egresado de la UNAH. Se desempeña como redactor digital de El Heraldo desde 2022. Se especializa en la elaboración de noticias de última hora, Fact-checking, semblanzas, temas políticos y educativos.

