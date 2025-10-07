Cuidado con esta "recomendación" de cómo votar: es una papeleta que busca inducir al error en el voto

Tegucigalpa, Honduras.- Circula en redes sociales la imagen asociada a una papeleta de muestra del Consejo Nacional Electoral (CNE) para las elecciones generales 2025 en el nivel presidencial, con la recomendación de que así se ejerce el sufragio.

En la parte superior se distinguen los rótulos y colores de varios partidos políticos: Mario Rivera, con la Democracia Cristiana; Rixi Moncada, con Libertad y Refundación (Libre); Nelson Ávila, con el Pinu; Salvador Nasralla, con el Liberal, y el Nacional, con Nasry Asfura.

Sobre casi todas las columnas aparecen trazos negros tipo garabato que cubren rostros y casillas. Solo una columna queda sin tachar, la de Nasralla y, en la parte inferior, se observa una “X” grande marcada, lo que sugiere una inclinación o señalamiento hacia esa opción.

Pero se trata de desinformación electoral que, en este caso, hace que los usuarios pasen por militantes de un partido político para el que piden el voto, pero lo hacen mediante prácticas que inducen al error y harían que no computara.

"Así es como debes de votar por Salvador Nasralla este 30 de noviembre", dice textualmente una publicación en Facebook, compartida decena de veces desde 7 de octubre de 2025.