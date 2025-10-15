Es falso que Bukele haya prohibido el Halloween en El Salvador

Tegucigalpa, Honduras.- Circula en redes sociales un video en el que supuestamente el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, prohíbe la celebración de Halloween.
Sin embargo, el audio fue manipulado mediante inteligencia artificial (IA) y no corresponde a una declaración real del mandatario. La grabación original proviene de una conferencia de prensa realizada en enero de 2025, en la que Bukele abordó temas nacionales sin referirse en ningún momento a dicha festividad.
“A partir de hoy queda rotundamente prohibido el Halloween en El Salvador. Aquí no queremos saber nada de celebraciones que tengan que ver con lo pagano”, dice presuntamente Bukele en una publicación de TikTok, compartida más de 11,000 veces desde el 14 de octubre.
Halloween es una festividad de origen celta que se celebra cada 31 de octubre. Se caracteriza por disfraces, decoraciones temáticas y actividades como pedir dulces o visitar casas embrujadas.
Aunque su raíz está en tradiciones paganas, en la actualidad tiene un carácter predominantemente cultural y comercial.
Audio manipulado con IA
EH Verifica analizó el audio con la herramienta Hiya Deepfake Voice Detector, la cual arrojó un resultado de 62/100, lo que indica una conclusión incierta, pero con signos de posible manipulación por inteligencia artificial.
Además, una búsqueda inversa de imagen, realizada con un fotograma clave del video, permitió ubicar el material original en el canal de YouTube de la Secretaría de Prensa de El Salvador, publicado el 14 de enero de 2025.
El video tiene una duración de 1 hora con 4 minutos y 40 segundos, y en él no se menciona ninguna restricción sobre Halloween.
En conclusión, el presidente Nayib Bukele no ha prohibido la celebración de Halloween en El Salvador. El video viralizado ha sido alterado con IA para difundir una afirmación falsa.
La grabación original no incluye ninguna declaración sobre la festividad.