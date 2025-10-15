Es falso que Bukele haya prohibido el Halloween en El Salvador

Tegucigalpa, Honduras.- Circula en redes sociales un video en el que supuestamente el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, prohíbe la celebración de Halloween.

Sin embargo, el audio fue manipulado mediante inteligencia artificial (IA) y no corresponde a una declaración real del mandatario. La grabación original proviene de una conferencia de prensa realizada en enero de 2025, en la que Bukele abordó temas nacionales sin referirse en ningún momento a dicha festividad.

“A partir de hoy queda rotundamente prohibido el Halloween en El Salvador. Aquí no queremos saber nada de celebraciones que tengan que ver con lo pagano”, dice presuntamente Bukele en una publicación de TikTok, compartida más de 11,000 veces desde el 14 de octubre.