Alerta en WhatsApp sobre “campañas de desinfección” no es reciente ni de Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- En redes sociales y grupos de WhatsApp en Honduras circula un comunicado, aparentemente reciente, que advierte sobre una supuesta modalidad de robo en la que delincuentes se hacen pasar por campañas de desinfección contra el covid-19 para ingresar a viviendas. Sin embargo, el comunicado es falso. Desde 2020, la alerta se atribuye de manera errónea a la Unidad Interna Central de Protección Civil de la Secretaría de Movilidad (Semov) de México y, con el tiempo, la desinformación se ha propagado a otros países de la región. "Ningún gobierno está operando campañas de desinfección de Covid-19 en los domicilios particulares.", advierte el mensaje.

La Secretaría de Salud de Honduras emitió el sábado 12 de julio de 2025 una alerta sanitaria ante el repunte de casos de covid-19 en el país y exhortó a los ciudadanos a reforzar las medidas de prevención, con especial énfasis en la protección de los grupos más vulnerables. En lo que va del año, Honduras ha registrado un total de 261 casos confirmados, de los cuales 107 corresponden a hombres y 154 a mujeres, siendo el sexo femenino el más afectado.

Circula desde 2020

Una pesquisa en Google Lens utilizando la imagen del comunicado llevó a varias coincidencias exactas que confirman que el mensaje circula desde 2020 en el marco de la pandemia del covid-19. En primer lugar, el rastreo llevó a una publicación de Facebook del 19 de noviembre de 2020 en El Salvador. Otro posteo del 22 de diciembre de 2020 en Facebook muestra el mismo comunicado con el logo con las siglas “Semov” que significa Secretaría de Movilidad del Estado de México (Semov). Una revisión del sitio web y las redes sociales ( Facebook y X ) del Semov no encontró evidencia de que el comunicado que estamos verificando sea de su autoría. Maldita.es en España y Agencia Ocote de Guatemala, ambos miembros de Latam Chequea como lo es EH Verifica, desmintieron la alerta falsa en 2020 y 2025, correspondientemente, luego de que el contenido circulara en sus regiones.

No es en Honduras