Audio en el que Nasralla le dice a Zambrano que no le cederá su candidatura a Nasry Asfura es de IA

Tegucigalpa, Honduras.- Circula en redes sociales un audio en el que el candidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla, supuestamente le dijo a Tomás Zambrano, jefe de la bancada del Partido Nacional, que no le cederá su candidatura a Nasry “Tito” Asfura, candidato de ese mismo partido.
Sin embargo, se trata de un audio generado con inteligencia artificial (IA), según corroboró EH Verifica.
"Ya le dije a Zambrano que no le dé mi candidatura por ese viejito que anda con las tablas en el lomo" se escucha en la grabación de una publicación de TikTok difundida el 24 de agosto de 2025.
Las elecciones generales se celebrarán el 30 de noviembre de 2025. Nasralla competirá contra Nasry Asfura (Partido Nacional), Rixi Moncada (Libertad y Refundación), Mario Rivera (Democracia Cristiana) y Nelson Ávila (Partido Innovación y Unidad).
Audio de IA
Un análisis técnico del audio reveló interrupciones bruscas y una entonación rígida y poco natural, carente de las características propias de la voz humana. Estos rasgos suelen presentarse en grabaciones creadas o modificadas mediante inteligencia artificial.
Al procesar la grabación con la herramienta Hiya, especializada en detectar contenido generado por IA, indica un análisis de 54 sobre 100, un resultado neutro.
Por su parte, la herramienta Resemble Detect, que identifica voces sintéticas mediante modelos entrenados, confirmó que se trata de un audio falso, con un resultado de 90 sobre 100.
En conclusión, el audio atribuido a Nasralla, en el que supuestamente le dice a Zambrano que rechaza ceder su candidatura a Nasry Asfura, fue creado con inteligencia artificial.