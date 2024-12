Los 10 bulos desmentidos por EL HERALDO Verifica en 2024

Sin embargo, es falso. Aunque el expresidente sí grabó el audio, no fue desde la cárcel en la que se encuentra recluido en Nueva York, sino que corresponde a cuando su hermano Juan Antonio “Tony” Hernández fue condenado por narcotráfico en Estados Unidos.

En el marco del juicio del expresidente de Honduras (2014-2018 y 2018-2022), Juan Orlando Hernández, circuló en TikTok un audio en el que se escucha al exmandatario hondureño decir que está pasando por un momento difícil y que no se lo desea a nadie. Según la descripción, lo envió desde El Centro Correccional Metropolitano en Nueva York , Estados Unidos.

En el marco de las elecciones de Venezuela del pasado 28 de julio de 2024, circuló en redes sociales una encuesta de la supuesta firma Lewis and Thompson, que daba ventaja a Maduro con el 55% de los votos hasta las 12:00 de la tarde de ese día, sobre el 34% de González Urrutia.

3. El Banco Central no está promocionando una plataforma de inversión, es un bulo que suplanta a La Prensa

Sin embargo, es falso . Se trata de un bulo que suplanta la web de La Prensa. Además, en el dominio del Banco Central de Honduras no hay información de la plataforma de inversión. En realidad, se trata de un phishing (o estafa).

4. La viruela del mono afecta a todos, no solo a las personas LGTBIQ+

Pero es falso . La Organización Mundial de la Salud (OMS) detalla que la viruela del mono no es una afección exclusiva de personas homosexuales, sino que puede contagiar a cualquier individuo, sin importar su orientación sexual, porque hay otra vías de transmisión, pues la relación coital no es la única.

5. La viruela del mono no es un efecto de la vacuna contra el coronavirus

Pero era falso . La enfermedad existía antes de la elaboración de las vacunas contra el coronavirus y los síntomas no coinciden con los efectos secundarios de la inoculación, dijeron expertos al equipo de verificación de EL HERALDO.

6. Foto de avión en Honduras fue sacada de contexto: no es la captura de la DEA a “Carlón”

Además, autoridades confirmaron al equipo de verificación de EL HERALDO que Zelaya no ha sido capturado.

En septiembre de 2024, circuló en redes sociales una captura de pantalla de una supuesta publicación en X/Twitter de la ex primera dama Ana García en la que acepta que su esposo, el expresidente Juan Orlando Hernández, tiene una hija con Cosette López, comisionada presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE).

No es cierto: no hay registros de la entrada porque se trata de una manipulación. Este tipo de contenido se puede hacer alterando el código HTML de un post en particular.

“Calladito se lo tenian. Ana García reconoce que JOH tiene una hija con Cosette”, dice literalmente una publicación en TikTok que ha sido compartida más de 1,200 veces desde el 16 de septiembre de 2024.