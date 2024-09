Tegucigalpa, Honduras.- Está moviéndose redes sociales una captura de pantalla de una supuesta publicación en X/Twitter de la ex primera dama Ana García en la que acepta que su esposo, el expresidente Juan Orlando Hernández, tiene una hija con Cosette López, comisionada presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE).

No es cierto: no hay registros de la entrada porque se trata de una manipulación. Este tipo de contenido se puede hacer alterando el código HTML de un post en particular.

“Calladito se lo tenian. Ana García reconoce que JOH tiene una hija con Cosette”, dice literalmente una publicación en TikTok que ha sido compartida más de 1,200 veces desde el 16 de septiembre de 2024.