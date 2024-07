En ese marco, circula en redes sociales una encuesta de la supuesta firma Lewis and Thompson , que da ventaja a Maduro con el 55% de los votos hasta las 12:00 de la tarde de Venezuela (10:00 de la mañana de Honduras), sobre el 34% de González Urrutia.

Es incorrecto afirmar que la firma Lewis and Thompson publicó una encuesta que da ventaja a Maduro con el 55% de los votos sobre el 34% a Gonzáles Urrutia, con información hasta las 12:00 de la tarde de este 28 de julio, día de elecciones de Venezuela, ya que no hay registro de la existencia de esa entidad que usa un dominio creado este mes.

Una revisión del dominio de Lewis and Thompson no encontró la encuesta que estamos verificando. Eso sí, se encontró un sondeo, del 10 de julio, previo a las elecciones, que no muestra ninguna gráfica.

Este análisis no muestra la metodología usada con el que afirman que “la alta intención de voto para Maduro refleja un deseo de estabilidad y continuidad. Los votantes ven su liderazgo como una opción para mantener las políticas actuales y evitar cambios radicales en tiempos de incertidumbre”.

En este dominio solo tiene publicados seis artículos. Además, un análisis al dominio permitió detectar inconsistencias, como manos humanas con tres dedos y ojos en rostros aparentemente creados con inteligencia artificial (IA).