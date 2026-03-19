Red de falsos canales de noticias en YouTube intenta legitimar la imagen de Delcy Rodríguez

Por Cazadores de Fake News para La Hora de Venezuela En Venezuela, abrir YouTube sin encontrarse con propaganda sobre Delcy Rodríguez es cada vez más difícil. Desde finales de febrero, es frecuente que quienes intentan ver cualquier video en el servicio de streaming —una receta de cocina, un podcast o su programa de noticias favorito— se topen primero con algún clip supuestamente informativo con presentadores haciendo cobertura favorable sobre las actividades de la presidenta encargada. “No hay forma en la que entre a YouTube y no me aparezcan esas noticias”, fue la primera denuncia sobre la operación que recibió Cazadores de Fake News, el pasado 3 de marzo, a través de su chatbot en WhatsApp. Reclamos similares se repiten en redes sociales y grupos de mensajería venezolanos. No es una percepción infundada: al 13 de marzo, los videos acumulan en conjunto más de 32 millones de visualizaciones. Es una cifra que supera los 24 millones de venezolanos con acceso a internet registrados por Conatel en 2025, suficientes para haber alcanzado a cada uno de ellos, en promedio, más de una vez. Pero lo que los usuarios venezolanos ven en sus pantallas no llega por su relevancia noticiosa, sino porque alguien está pagando para que aparezca. Los anuncios están diseñados para parecer reportajes: tienen presentadores, logos y nombres que los hacen lucir como noticieros de varios países de la región, pero no lo son. El Centro de Transparencia de Anuncios de Google registra 55 videos publicados en al menos 14 canales, todos vinculados a un único anunciante. Las piezas buscan proyectar una imagen favorable de Delcy Rodríguez y, en menor medida, de su hermano Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, en línea con los principales ejes del discurso oficial.

Operación de influencia "Hispan Online" de YouTube

Al 13 de marzo de 2026, la operación se articula en torno a, al menos, 14 canales de YouTube que agrupan unos 55 videos distribuidos bajo el nombre de 19 supuestos noticieros. En los videos aparecen 20 presentadores distintos con seis acentos diferenciados —incluyendo español neutro— y la mayoría tiene como protagonista a Delcy Rodríguez; mientras que Jorge Rodríguez es mencionado en tres. El canal con mayor peso en la red se llama “Hispan Online”. Concentra 30 de los 55 videos identificados a la fecha y funciona como nodo central de amplificación del contenido producido por los pseudo noticieros. Por ser el canal más representativo, Cazadores de Fake News identifica a la operación de influencia en conjunto como “Hispan Online”, considerando que el grupo de canales responde a un mismo operador o grupo de operadores. Los canales simulan ser noticieros que publican contenidos en español, como si se tratara de múltiples coberturas locales espontáneas. Hasta ahora, Cazadores de Fake News identificó a: Hispan Online, Nación Argentina, Colombia Actual, Panorama Colombiano, La Perspectiva Global, México en Datos, Informe Mexicano, United Data News, Continental Report, Nación Digital MX, Chile en Datos, Argentina en Perspectiva, EC En Análisis y El Informe Europeo. Todos conforman la red identificada hasta ahora como parte de la operación en YouTube. Los nombres de estos canales, sin embargo, no siempre coinciden con los de los supuestos noticieros que aparecen en pantalla. Aunque algunos tienen canal propio, otros funcionan como marcas intercambiables, como ocurre en el caso de Hispan Online, que contiene videos rotulados como Atlantic Report, Informe Austral, Panorama Colombiano y 10 más, además de tres clips provenientes de la cobertura real sobre Delcy Rodríguez que han hecho AFP y Canal 26 de Argentina. Trece de los canales fueron creados en menos de dos semanas, entre el 18 de febrero y el 1° de marzo de 2026. La existencia de patrones en fechas de creación es otro de los indicadores que revela la existencia de una operación coordinada no auténtica y que estas identidades editoriales no corresponden a medios de comunicación reales, sino a cuentas disfrazadas de noticieros que forman parte de la misma operación. Aun así, ninguno de estos videos es visible al visitar los canales directamente desde sus perfiles en YouTube, ya que fueron ocultados por sus operadores, marcándolos como “no listados” para esconder el alcance real de la operación. Pese a ello, los videos fueron rastreados a través del Centro de Transparencia de Anuncios de Google, donde aparecen vinculados a un único anunciante: FG Medios Sociedad Anónima (CUIT 30-71000078-2), una agencia de publicidad de Buenos Aires con pauta activa en YouTube. Esto confirma que los videos solo circulan gracias a la publicidad pagada, aunque estén diseñados para parecer contenido noticioso. Al cierre de esta investigación, el perfil de FG Medios en el Centro de Transparencia de Anuncios de Google registra 40 videos vinculados a la operación de influencia que continúan activos. FG Medios fue contactada por Cazadores de Fake News, pero no ha respondido hasta el momento.

Propaganda que construye a Delcy

Los videos analizados no contienen bulos o rumores evidentes que los usuarios de YouTube puedan identificar y reportar con facilidad como desinformación. Al apoyarse en citas de medios de comunicación reales, sus narrativas son más difíciles de desmontar, a diferencia de otras operaciones similares documentadas en el pasado, que fueron identificadas, denunciadas y, en algunos casos, moderadas por varias plataformas. Las piezas se articulan alrededor de la mayoría de las principales narrativas gubernamentales impulsadas durante enero y febrero, con una ausencia reveladora: Nicolás Maduro y Cilia Flores no aparecen en ninguno de los videos. No se los menciona, no se alude a su captura, ni se recurre a la retórica de resistencia o crisis que dominó el discurso oficialista, en especial, durante la primera mitad de enero. Sus mensajes son, ante todo, de naturaleza propagandística: la operación está diseñada para proyectar normalidad institucional bajo un nuevo mando y consolidar la imagen de Rodríguez —referida siempre como “presidenta” o “presidenta encargada”— como gobernante legítima. Una de las narrativas que aparece con mayor regularidad es la del reconocimiento internacional. En 18 de los videos se repite que Donald Trump ha reconocido el “liderazgo fuerte” de Rodríguez, que la Unión Europea propondría retirar las sanciones en su contra o que varios países han presentado cartas credenciales ante su gobierno. El relato busca marcar una ruptura con el aislamiento diplomático que ha caracterizado a Venezuela en años recientes, presentando a Estados Unidos como el principal validador del nuevo mando y no como el adversario que solía ser. En paralelo, los videos proyectan prosperidad económica. En 23 de ellos se mencionan proyecciones de crecimiento impulsadas por las exportaciones petroleras y una nueva Ley de Hidrocarburos, o se vincula la gestión de Rodríguez con sectores como el turismo sostenible y la protección ambiental, entre otros supuestos indicadores de progreso. Sobre el proceso de reconciliación y perdón impulsado por la administración de Delcy Rodríguez tratan 11 de los videos, resaltando temas como la Ley de Amnistía y la liberación de cientos de beneficiarios. En los videos se reseñan lemas mencionados por Rodríguez como “hay que saber pedir perdón y hay que también saber recibir perdón”, amplificados en campañas de propaganda previamente documentadas que buscan equiparar la responsabilidad del Estado con la de las víctimas en el contexto del reacomodo político iniciado el 3 de enero.

Credibilidad prestada a medios

Los videos no solo repiten las narrativas del discurso oficial, sino que las envuelven en referencias a medios de comunicación reales para hacerlas creíbles. En las piezas aparecen capturas reales de publicaciones de agencias de noticias, medios internacionales y medios oficialistas venezolanos, en coberturas que benefician las narrativas de la operación, todas favorables a Delcy o Jorge Rodríguez. Las menciones más frecuentes corresponden a Reuters, con 10 apariciones en los 55 videos analizados, seguida de EFE con 9, Infobae con 8, Perfil con 6 y El País (España) con 5. Pantallazos de artículos publicados por France 24 y AP aparecen en 4 videos cada uno, mientras que Semana, The Guardian, AFP y CNN aparecen en 2. En total, hay pantallazos de 76 páginas web distintas, entre agencias de noticias, medios reales, portales de propaganda venezolanos y medios energéticos especializados. Siguiendo esa misma lógica, también se pagó publicidad a tres videos con material noticioso auténtico: dos piezas de la agencia AFP sobre excarcelaciones en Venezuela y la remodelación del centro de detención El Helicoide, y un fragmento de Canal 26 de Argentina. Otros tres videos están dedicados, completamente, a reseñar la cobertura favorable que medios y periodistas específicos le han dado a la administración de Delcy Rodríguez y su hermano. Uno destaca que CNN habría dedicado una “amplia cobertura” a la aprobación de la Ley de Amnistía; otro, que El País de España habría replicado el llamado de Delcy Rodríguez a consolidar una “convivencia pacífica”. El tercero reseña la entrevista del periodista venezolano Luis Olavarrieta a Jorge Rodríguez, presentándola como si hubiera tenido “amplia repercusión internacional”, en la que se anuncian nuevos consensos políticos y el alejamiento de viejos dogmas. Es el único video de toda la muestra en el que un funcionario de alto rango, distinto a Delcy Rodríguez, tiene voz directa.

Actores reales involucrados en la operación

Los presentadores que narran los videos tampoco son periodistas. Aunque inicialmente se creyó que podían ser avatares generados con inteligencia artificial, Cazadores de Fake News determinó que se trata de un grupo de actores y modelos residenciados en Argentina. La mayoría son ciudadanos argentinos, aunque también se identificaron colombianos y chilenos. Varios de los actores tienen conocimientos en locución y doblaje, por lo que pueden simular distintos acentos, dependiendo del supuesto país de origen de cada noticiero. Hasta el momento se ha intentado contactar a 14 de ellos sin obtener respuesta.

El caso "House of News"