Nieve falsa en Honduras: imágenes de IA engañan y viralizan en redes sociales

Tegucigalpa, Honduras.- Las redes sociales en Honduras se inundaron de fotografías que muestran supuestas nevadas en sitios emblemáticos: la Basílica de Suyapa, el centro de Tegucigalpa y su Parque Central encabezan las publicaciones.

La ola de contenidos también incluye imágenes de San Pedro Sula, Comayagua, Choluteca —una de las zonas más calurosas del país—, La Ceiba y Santa Bárbara.

A simple vista, las instantáneas resultan creíbles: la iluminación, los reflejos y los “copos” sobre techos y aceras refuerzan la ilusión en plena víspera navideña.

Sin embargo, se trata de escenas generadas o alteradas con inteligencia artificial (IA).

El auge de herramientas generativas facilita producir postales realistas a partir de instrucciones de texto o editar fotografías en segundos.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Este abaratamiento, sumado a la estacionalidad —la expectativa de “ambiente invernal”—, crea la tormenta perfecta para la desinformación.

Aunque muchas personas identifican señales de edición, una fracción no lo hace y comparte el material como si fuera verdadero. Ese porcentaje basta para disparar algoritmos de recomendación y convertir la mentira en tendencia.