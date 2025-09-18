  1. Inicio
Cumbre Global sobre Desinformación 2025 abre con más de 500 participantes conectados

La segunda jornada de la Cumbre continuará con mesas de diálogo, paneles y rondas de proyectos en torno a temas como estrategias periodísticas contra la desinformación

  • 18 de septiembre de 2025 a las 11:30
EH Verifica y La Prensa Verifica estuvieron presentes y participaron como media partners oficiales del evento.

 Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.- La Cumbre Global sobre Desinformación 2025 inició con una amplia participación. Más de 500 personas se conectaron de manera simultánea en el primer día de actividades el miércoles 17 de septiembre, en un encuentro marcado por debates sobre los riesgos de la desinformación y los retos que enfrenta el periodismo en la actualidad.

EL HERALDO Verifica y La Prensa Verifica estuvieron presentes y participaron como media partners oficiales del evento global.

Durante la jornada inaugural, Cristina Tardáguila, de Agência Lupa (Brasil), subrayó la importancia de generar un espacio de diálogo que permita construir respuestas éticas y sostenibles frente a la propagación de información falsa.

“La idea es abrir un espacio de discusión entre quienes observan e investigan, para construir respuestas más íntegras y éticas, conectadas con el futuro”, afirmó Tardáguila.

Sara Estévez, de Newtral (España), advirtió sobre la velocidad con la que circulan las noticias falsas y el impacto que esto tiene en la confianza pública. “Cuando las mentiras viajan más rápido que la verificación, la confianza pública y la seguridad peligran”, sostuvo.

Desde Sudáfrica, Branko Brkic, fundador de Daily Maverick, dejó un mensaje enfático en defensa de los hechos y la verdad: “Choose truth, choose facts. This world is worth fighting for. Because together we are stronger”.

La segunda jornada de la Cumbre continuará con mesas de diálogo, paneles y rondas de proyectos en torno a temas como estrategias periodísticas contra la desinformación, los alcances y desafíos del fact-checking, el monitoreo de narrativas falsas, la manipulación informativa extranjera y su impacto en las democracias, así como el análisis de estafas globales y mecanismos para su desarticulación.

El evento, que reúne a referentes internacionales en materia de información y periodismo, también contempla una ronda de fondos para impulsar proyectos que fortalezcan el acceso a información confiable.

La transmisión puede seguirse en vivo a través de YouTube y en tiempo real mediante las redes sociales oficiales de la Cumbre.

Nuestras clasificaciones
VERDADERO

Cuando las pruebas son fehacientes y confirman la información.

FALSO

Todas las fuentes arrojan que la información no es cierta.

ENGAÑOSO

Contiene datos mezclados entre verdadero, falso, o sacado de contexto.

VERDAD A MEDIAS

La información es correcta pero omite elementos clave del contexto.

INEXACTO

La información que se aproxima a la exactitud.

SIN EVIDENCIA

No hay datos públicos ni alternativos para probar la información.

