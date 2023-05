Endeudamientos con CAF y bancos chinos implican enormes riesgos para Honduras

Además, “para ingresar, el país tiene que pagar (400 millones de dólares), no es gasto, sino que es una inversión patrimonial que se está haciendo a la CAF, sin embargo un país como Honduras con una escasez de recursos y teniendo acceso a financiamiento de estas multilaterales yo no le veo mucho sentido, excepto para estar más cerca desde el punto de vista político de países como Venezuela, Brasil, Argentina, etc...siento yo que antes que una decisión económica es más una decisión de tipo político”, valoró.

Esta búsqueda de otros entes financieros lo que hace es terminar de abrir las puertas para que el país se endeude más. Destinar 460 millones de dólares (unos 11,500 millones de lempiras) para ser parte de la CAF es algo ilógico. Este es un compromiso que hay que cumplir, “es cierto que lo que se hace es capitalizar la Corporación y el dinero no se pierde porque es una inversión en capital, pero el país está en una situación financiera tan mala que estar en ella es como que un vicioso se meta a una cantina ¿cómo va a hacer para no beber estando dentro?, se preguntó el economista.

También, según el, no se debe dejar de ver que China ha tenido grandes problemas con la corrupción y eso no solo es del pasado, sino de la actualidad entonces con ellos no se puede esperar mucha transparencia y todo es sujeto a arreglos un poco oscuros.

Alvarado sostuvo que una cosa es endeudarse con instituciones como el BID y Banco Mundial que hacerlo con la CAF y los bancos de China. Los bancos chinos, aunque son bancos estatales, son también bancos comerciales. Si Honduras se va a endeudar con ellos debería de ser igual o en mejores términos que con los multilaterales.

Honduras necesita financiamiento a bajos intereses, a 20, 25 y 30 años plazo, que es lo que normalmente se obtiene de las multilaterales. En cuestión de transparencia, dada la opacidad y confidencialidad que impone China, Honduras no podría contraer deudas en términos oscuros.

A la hora de obtener un financiamiento, el proyecto tiene que ir al Congreso Nacional para su aprobación o no, por lo que tiene que conocerse los términos y condiciones, plazos, periodos de gracia y tasa de interés. Por otro extremo, no se deben aprobar financiamientos si los términos y condiciones no son acorde a la capacidad de pago del país, precisó el ex ministro de finanzas.

Si Honduras tiene facilidades de obtener financiamiento de las multilaterales sin ningún problema, “entonces no veo ninguna necesidad de andar buscando quien más me pueda financiar cuando en realidad no tengo ni la capacidad de ejecución, eso es otra cosa”, afirmó.

Alvarado sugirió mucha cautela con la banca China. Recordó que Honduras en un tiempo fue clasificada como un país altamente endeudado y que en los tiempos del presidente Maduro se logró la condonación parcial de la deuda, decisiones que se tomaron a nivel de la deuda multilateral y bilateral para ayudarle al país.

“Los países haciendo un esfuerzo decidieron una condonación parcial de la deuda externa con una reducción importante. La idea era que lo que se iba a destinar para pago de servicio de la deuda se destinara para proyectos y programas que ayudaran a reducir la pobreza, desgraciadamente después del gobierno de Ricardo Maduro, vino el de Manuel Zelaya y ahí se trastocó todo”, rememoró.

Entre tanto, Castillo, explico que hasta el 2020 China venía financiado con fuertes cantidades de dinero a muchos países de América del Sur, pero en los últimos años no lo ha estado haciendo porque parece que ha habido problemas para recuperar el capital.

Consideró que en un dado caso, el riesgo sobre el endeudamiento con la potencia asiática va a depender del comportamiento que tenga Honduras para pagar sus compromisos no solo con China, sino con los organismos multilaterales.

Honduras está obligada a cumplir sus obligaciones porque sino las firmas calificadoras de riesgo lo calificarán mal y ahí sube el riesgo país, así como las tasas de interés, advirtió, lamentando que actualmente no se tenga un control de la deuda externa e interna.

El año pasado la deuda externa quedó en menos de nueve mil millones de dólares. El total de la deuda externa e interna actualmente anda por los 20,000 millones de dólares. La que ha crecido más aceleradamente en los últimos años es la deuda interna prestamos otorgados por el Banco Central, bancos comerciales y los fondos de pensiones al gobierno, aseguró Castillo.

Los tres economistas consultados coinciden en que Honduras tiene facilidades de obtener financiamiento bilateral, así como de los organismo multilaterales por lo que no ven ninguna necesidad de andar buscando quien más le pueda financiar, cuando en realidad no se tiene la capacidad de ejecución.