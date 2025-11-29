Canal 8 operó al servicio de la campaña electoral de Rixi Moncada

<b>Tegucigalpa, Honduras.- </b>A las 6:00 a.m., en el pequeño comedor de su casa en Cerro Grande, Carmen Vásquez, de 58 años, enciende el televisor como todas las mañanas. No lo hace por hábito, sino por necesidad: ahí se informa sobre el país que, pese a los años, sigue sintiendo que no termina de comprender. Desde hace meses, sin embargo, Carmen repite la misma frase mientras revuelve su café: “Aquí solo hablan de la misma candidata. Parece que los demás no existen.”Durante la semana del 10 al 16 de noviembre, esa sensación dejó de ser intuición. Cada programa que Carmen consumió, desde Despierta Honduras hasta los noticieros de Refundación, repetía la misma voz, los mismos discursos y el mismo rostro: el de la candidata oficialista <b>Rixi Moncada</b>. A veces aparecía inaugurando algo. Otras, recibiendo aplausos. Casi nunca cuestionada.Una mañana, recuerda, vio por primera vez en días a <b>Salvador Nasralla</b>, aspirante del Partido Liberal (PL). Duró menos de 20 segundos, y el mensaje era negativo. “Ahí sí aparecen rápido”, dijo. De Nasry Asfura, candidato del Partido Nacional (PN), lo vio “de pasadita”. La televisión pública, financiada con los impuestos de los hondureños, parecía haber escogido por quién debía votar.Carmen no lo sabe aún, pero lo que observó a simple vista coincide con un hallazgo contundente: los medios del Estado no están informando, están promoviendo.Un análisis realizado por estudiantes de la carrera de <b>Periodismo del Centro Universitario Tecnológico (Ceutec)</b> sobre toda la programación de Canal 8 y las publicaciones de Poder Popular, entre el 10 y el 16 de noviembre, reveló 83 menciones totales en televisión y 30 publicaciones en redes sociales dominadas por dos patrones claros: <b>exposición abrumadoramente positiva hacia la candidata oficialista Rixi Moncada</b> y cobertura mayoritariamente negativa hacia Nasralla, uno de los dos principales candidatos opositores. Asfura, por su parte, quedó reducido a una presencia marginal.El hallazgo importa porque ambos medios se financian con fondos públicos. Lo que debería ser servicio informativo se ha transformado en plataforma de promoción gubernamental, alterando la equidad electoral y moldeando la percepción ciudadana a favor del partido en el poder.