20,000 lempiras debería ser el salario mínimo, según expertos

Sin embargo, aunque el título universitario no es garantía de empleo, los profesionales en estas circunstancias gozan de un mejor promedio que hasta supera el costo de la canasta básica.

Esta circunstancia se prestó para que la Unidad de Datos de EL HERALDO Plus evaluara el ingreso mensual promedio de los hondureños, que engloba instituciones públicas y privadas. Esto dejó de manifiesto que la cifra media es de 6.054 lempiras, según se analizó en las cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE) actualizado hasta octubre de 2021.

“De luz son 2,000 lempiras. El agua casi no viene, y de por sí compramos a cisternas, y la factura es grande, en comida son hasta 6,000 lempiras, entonces al final no queda nada, ni se ajusta porque solo en cosas elementales la factura es de más de 10 mil lempiras”, expuso Mario Pérez, un jefe de hogar.

Pero cómo explicarle a doña Martha, una vendedora informal de 60 años, esta realidad porque la de ella en cuanto a ingreso promedio no se eleva ni a 2,000 lempiras al mes.

Es decir que la ancianita está lejos de un promedio que tampoco es alentador puesto que el salario mínimo promedio aprobado para este año es de 10,400 lempiras, calculó el economista del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Obed García.

Pero al parecer, ni ganando más de 90,000 lempiras mensuales se puede acomodar al alto costo de vida de Honduras.

Pues el diputado por el Partido Salvador de Honduras (PSH), Tomás Ramírez, aseguró anteriormente que “no es rentable ser diputado porque el salario de 90 mil lempiras mensuales que recibe no es suficiente para cubrir los gastos”.

Sobre este sustancial problema que se viene arrastrando año tras año, según los expertos, el principal culpable son los gobiernos por no hacer cumplir que se liquide el total del salario mínimo en el país.

Para el director del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales (IIES), Héctor Figueroa, esto es producto de “que la ley no se cumple en nuestro país, no hay un ente supervisor que vaya y sea garante que diga ‘hay salario mínimo vigente para empresas públicas y privadas que cumplir’, y eso no se ha dado”.

Sin embargo, el análisis de EL HERALDO Plus sacó a relucir que ni pagando por completo el salario mínimo se logra cumplir con los gastos más elementales (servicio de energía, agua, canasta básica).

Partiendo de 12,000 lempiras que cuesta aproximadamente la canasta básica se hace la analogía con el ingreso promedio de los empleados públicos, que ronda los 14,435 lempiras, mientras que el de los privados es de 8,315 y 5,966 los de cuenta propia, según el INE.

Y la situación es peor: de los 4,071,227 hondureños que están activos económicamente, el 57% gana menos del salario mínimo, según especialistas del Cohep.

Un análisis de EL HERALDO Plus evidenció que el ingreso promedio de 6,054 lempiras se estaciona en el parqueo de las imposibilidades al querer tener como objetivo la compra de una vivienda, un vehículo o colegiatura de calidad, pues no alcanza ni para la adquisición de la canasta básica.

Figueroa, también máster en demografía social, dice que “esta es la realidad que viven los hondureños, nos habla de la precariedad que pasa la población asalariada”, algo que no es nuevo.

Por su parte, Obed García, economista del Cohep, después de contemplar el “trágico escenario de los hondureños” analizó que esto sucede por “el alto nivel de informalidad de la actividad comercial en Honduras. El 80% de los centros comerciales que operan son “informales”.

El experto también sugirió que otro problema es la rama económica activa en el que se ubica la mayor parte de la población en el país.

En tanto, se verificó que 826,951 empleados se ubican en la rama de Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, lo que es adverso en aras de una mejor economía.

“El problema de estos empleos es que son estacionales en el sentido de que dependen de los tiempos de siembras y cosechas y esto se da en un período corto de tiempo y esto no le permite a la persona emplear un salario conforme a la ley”, explicó García.

Y de acuerdo con cifras, estos sectores tienen un promedio de ingreso de 3,015 lempiras al mes, algo que vuelve más crítica la situación.

