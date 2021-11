TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Aunque cumplen las mismas funciones, prácticamente trabajan los mismo horarios y ganaron su cargo en elecciones, no todos los alcaldes municipales son remunerados de la misma forma.



Algunos tienen salarios casi similares al del Presidente de la República, otros apenas ganan un poco más del salario mínimo y existe un buen número de casos que ni se molesta en hacer público su sueldo, ni siquiera porque lo exige la Ley de Transparencia,



El equipo de EL HERALDO Plus analizó los salarios de las 298 municipalidades de Honduras, encontrando casos de ediles que reciben más de 100 mil lempiras mensuales. Sí, casi el salario del presidente Juan Orlando Hernández (137 mil lempiras), quien ostenta el cargo de mayor rango político.

Este rotativo buscó en el Portal de Transparencia de las alcaldías las planillas municipales mensuales de todos los empleados (incluyendo alcaldes), pero entre las encontradas y otras obtenidas vía solicitud de información solo se logró conocer el ingreso de 227 ediles.



Los sueldos iban desde los 10,500 lempiras hasta más de 100 mil, pero entre los 10 mejor pagados están cuatro de Cortés, dos de Atlántida, uno de Intibucá, uno de Yoro, uno de Choluteca y uno de Francisco Morazán.



Esto significa que muchos de los alcaldes mejor remunerados viven en la zona norte del país. Paradójicamente en esa zona también está el menos remunerado, pues recibe apenas 10,500 lempiras, un par de centavos arriba del salario mínimo de un hondureño. Se trata del edil de Pimienta, Cortés.

Mejor pagados

Armando Calidonio, alcalde de la ciudad industrial (San Pedro Sula), departamento de Cortés, figura como el mejor remunerado, con un ingreso mensual de 125,690 lempiras, según aparece en la planilla de septiembre de 2021.



Está el llamativo caso del edil de Dolores, Intibucá, quien percibió un ingreso de 100,000 lempiras en marzo de 2021. En los registros analizados en este 2021, en al menos dos meses aparece con sueldos mayores a 100 mil lempiras (marzo y junio), en otros no hay registros porque no aparece un pago de planilla. El salario de este edil resulta bastante desconcertante para un municipio de 5,900 habitantes dedicados -en su mayoría- a la agricultura y ganadería, pero lo más alarmante es que para 2018 unos 981 hogares vivían en pobreza, según un informe del Centro Nacional de Información del Sector Social (Cennis).

En Choluteca, Choluteca, y El Progreso, Yoro, ocurre todo lo contrario cuando se habla de los salarios de Quintín Soriano y Alexander López Orellana. Ambos reciben 90 mil lempiras cada mes. Esto sin contar los pagos por viáticos, combustible y otros gastos que pueden surgir, según explicó el economista del Foro Social de Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh), Ismael Zepeda.



“Esto tienen que ver con el tamaño del municipio, el tema de las transferencias, los ingresos municipales, por eso hay municipios que son categoría B, C, D, que son prácticamente pobres y sus ingresos municipales son muy bajos”, dijo.





Zepeda se refirió a aquellos casos en los que los ediles apenas reciben un poco más del salario mínimo, sin embargo, este rotativo no encontró ninguno al que le pagaran menos de 10,400 lempiras mensuales.

Los sueldos de los 10 con los salarios más bajos estaban entre los 10,500 y 17 mil lempiras. Incluso, de los 227 casos analizados, 87 (cuatro de cada 10) recibían entre 20,001 y 30,000 lempiras mensuales, mientras que 64 ediles tenían ingresos de entre 30,001 a 40,000.

Además, hubo 31 casos de alcaldes que ganaban entre 50,001 y 130 mil lempiras al mes y 23 que sus salarios variaban desde los 10,001 lempiras hasta los 20,000 mensuales.



En el caso del alcalde del Distrito Central, Nasry “Tito” Asfura, recibió hasta agosto de 2021 un total de 81 mil lempiras, pero en septiembre, octubre y noviembre afirmó que no cobraría, ya que se encuentra en campaña electoral.



El economista del Fosdeh lamentó que no exista una escala salarial dentro de los funcionarios y como los gobiernos locales tienen “autonomía financiera entonces fallan los controles, la fiscalización y el análisis de cuál debería ser el sueldo de un alcalde”.

Promedio

Los salarios de los alcaldes varían según el municipio, pero al hablar del promedio mensual por departamento hay dos que figuran entre los mejor pagados: Islas de la Bahía y Cortés.



¿Islas de la Bahía?, se preguntarán. Para promediar el salario de los 298 ediles, el equipo de EL HERALDO Plus sumó la cifra de los sueldos por departamento y lo dividió entre el total. Aquí solo se tomaron en cuenta los puntos geográficos que tenían información, ya que varias municipalidades no publicaron sus planillas.



Al hacer este análisis, los alcaldes de tres de los cuatro municipios del paradisiaco departamento caribeño recibieron en promedio 61,833 lempiras por mes. En cambio, en Cortés, donde está el edil mejor pagado de toda Honduras, el salario para los 12 alcaldes equivale a 58,369 lempiras.

En Atlántida, uno de los puntos geográficos donde los ediles son bien remunerados, al promediar el sueldo la cifra baja a 46,782 lempiras, un poco más de la mitad de lo que gana actualmente el alcalde de su municipio más importante, Tela.



En el caso de Valle, ubicado al sur de Honduras, solo seis de las nueve municipalidades justificaron los ingresos de sus ediles, pero al promediarlos el salario es de 39,685 lempiras.



En este caso, el pago es mucho mayor que el que tuvieron los alcaldes de Francisco Morazán, quienes recibieron 34,029 lempiras mensuales.



En El Paraíso, Intibucá, Colón y hasta Gracias a Dios -donde los únicos dos alcaldes de los que conocemos sus ingresos ganan 30 mil y 32 mil lempiras-, el promedio es superior a los 31 mil mensuales.

Pero si hablamos de lo que ganan los alcaldes peor remunerados, aquí sobresalen los ediles de Lempira y La Paz.



Solo en Lempira, uno de los departamentos con más municipios, 28 para ser exactos, el sueldo promedio fue de 27,600 lempiras.



El último departamento rezagado en la lista, La Paz, consta de 19 municipalidades pero cada alcalde recibe en promedio 23,529 lempiras.



Esta cifra está muy alejada del salario bruto que percibe el alcalde de Lauterique, quien cada mes devenga 31,500 lempiras por dirigir esa comuna.

Departamentos

Al sumar y analizar los ingresos de los alcaldes por departamento se observa un fenómeno: Cortés y Francisco Morazán no están en el primer lugar. Copán encabeza la lista.



Este punto geográfico, que tiene 23 municipios -pero solo se encontró información de los salarios de 22 ediles (el de El Paraíso, Copán no subió información sobre su planilla)-, pagó por concepto de salarios más de 754 mil lempiras.



El que más dinero gana es el de la ciudad colonial, Comayagua, pues por su puesto recibe cuatro veces más dinero que el alcalde peor pagado de ese departamento. Para ser más específicos hablaremos en cifras: el edil de Comayagua devenga 70 mil lempiras, pero su par del municipio de Las Lajas, Comayagua, recibe apenas 16,000 lempiras de sueldo, esto lo convierte en el alcalde peor remunerado en ese departamento.



Esta situación ocurre en los 298 municipios del país, pues -según Zepeda- no es lo mismo los ingresos que perciben las municipalidades de San Pedro Sula, Choluteca y Comayagua que las de otros puntos geográficos que generan más impuestos en los mismos departamentos. De los 18 departamentos, hay dos que al sumar los sueldos de los ediles aparecen rezagados en la lista: Islas de la Bahía y Gracias a Dios.

Transparencia

Este rotativo también encontró 71 alcaldías municipales que no justificaron los ingresos salariales de sus ediles, en algunas ni siquiera aparecía la figura como tal en las planillas.



En el Portal de Transparencia aparecían casos de alcaldes que no cobraban su salario en las municipalidades porque tenían otro puesto de trabajo con el Estado, como el caso del edil de Juticalpa, Olancho, Humberto Madrid Zerón, quien prefirió su salario como médico. También hubo casos de docentes.



Además, la alcaldía de Luire, El Paraíso, afirmó que su edil no recibe pago, solo viáticos, pero tampoco detalló o justificó en el Portal de Transparencia cuánto se le asigna.

