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Renovación emocional y llamados al equilibrio en el zodiaco

El día se presenta como una oportunidad para hacer pausas necesarias, reconectar con el bienestar y enfrentar asuntos pendientes con mayor claridad. La introspección y el equilibrio serán claves

  • Actualizado: 15 de abril de 2026 a las 00:00
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ARIES (21 de marzo - 20 de abril). El contacto con la naturaleza y el aire libre puede proporcionarte la llave para alcanzar la paz y el descanso que llevas tiempo necesitando. Una pequeña escapada, un viaje de fin de semana, pueden cargarte las pilas para una buena temporada.

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TAURO (21 abril - 20 mayo). Si los problemas familiares te agobian, tal vez deberías comenzar a tomar decisiones, antes de que se produzca algún mal paso irresoluble. Un cambio de aires te vendría bien para observar los conflictos desde una óptica de mayor tranquilidad.

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GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). Aunque te convenga ponerte un poco en forma físicamente lo antes posible, no te precipites, porque es un tema que tienes aparcado hace tiempo y no es recomendable que empieces de buenas a primeras; déjate asesorar para evitar sustos.

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CÁNCER (22 junio - 22 julio). La salud puede jugarte una mala pasada, y comenzarás a pensar seriamente en cuidarte un poco más de lo que habitualmente haces, en especial si los análisis médicos están algo descompensados y has sobrepasado una edad en la que ya no te recuperas como antes.

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LEO (23 julio - 22 agosto). Andarás hoy más susceptible de lo normal. Es posible que un simple gesto o un comentario te hagan albergar sospechas sobre personas de tu entorno: no te fíes demasiado de tus deducciones, es más que probable que te estés equivocando.

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VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). Es probable que abordes una situación laboral diferente y tendrás que adaptarte poco a poco. Saldrás airoso, pero te costará porque no es fácil. Aunque tu economía no variará gran cosa, puedes recibir un ingreso extra.

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LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). Jornada especialmente indicada para el sosiego y la paz interior; te sentirás muy arropado por tu pareja, y necesitarás esconderte del resto del mundo. Para conseguirlo, lo mejor es que realices una escapada a un lugar escondido.

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ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). Puedes tener una jornada algo tensa en el trabajo debido sobre todo a una discusión con un compañero que se tomará mal unos comentarios tuyos. Quizá deberás medir un poco tus palabras y no dar consejos a quien no te los pide.

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SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). Nadie podrá contigo en esta jornada. Abordes el tema que abordes, te mostrarás seguro y llevarás tus planteamientos hasta límites insospechados. Es un buen momento para marcarte territorio si tienes problemas de compañerismo en el trabajo.

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CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). Día propicio para las buenas relaciones profesionales; si existe alguna aspereza que limar, hoy será el día indicado. En cuanto a tu dinero, no utilices la tarjeta de crédito tan alegremente, las consecuencias no se harán esperar.

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ACUARIO (22 enero - 21 febrero). Parece que no te importa nada lo que piensen los demás sobre la decisión que has tomado en cuanto a tu vida personal, pero la verdad es que te preocupará y mucho. Te verás forzado a compartir esa preocupación con la persona que tienes a tu lado.

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PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). Aprovecharás las circunstancias positivas que te rodearán al final de la jornada e intentarás aclarar tu situación afectiva, porque te habrán quedado muchos cabos sueltos de los últimos días. Si no tienes pareja, la familia te reclamará.

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