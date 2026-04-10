Jorge Aldana defiende planillazo: “Vaya busque cuánto ganan los asesores”

Tegucigalpa, Honduras.- El exalcalde del Distrito Central, Jorge Aldana, defendió el crecimiento de la planilla municipal durante su gestión y justificó la contratación de personal, particularmente de asesores, en medio de los cuestionamientos derivados de investigaciones de EL HERALDO Plus. Aldana brindó sus declaraciones en el noticiero TN5 Estelar, luego de no responder a las consultas realizadas por este rotativo, que le presentó los hallazgos documentados sobre el incremento de la nómina. “Vaya busque usted cuánto ganan los asesores en distintas instituciones”, expresó el exedil, al defender la incorporación de especialistas en áreas como ambiente, infraestructura, crecimiento poblacional y ordenamiento territorial. Según explicó, su administración apostó por el criterio técnico en la toma de decisiones. “Es importante también escuchar actores y sectores que puedan dar su opinión de manera técnica y pragmática”, sostuvo.

El exfuncionario insistió en que el análisis del aumento de la planilla debe considerar las condiciones en las que recibió la alcaldía. “Erogábamos un monto de 30 a 35 millones de lempiras en cada una de las áreas, sumando entre 60, 65 a 68 millones cuando asumimos la administración”, afirmó. A su juicio, la comuna capitalina ya operaba con una estructura de gasto elevada, al asegurar que existían “dos planillas”, cuyo costo combinado superaba los 65 millones de lempiras mensuales. Las declaraciones de Aldana, del partido Libertad y Refundación (Libre), surgen en respuesta a las investigaciones de la Unidad de Datos de EL HERALDO Plus, que documentan un crecimiento acelerado de la nómina durante su gestión​. De acuerdo con estos análisis, el número de empleados pasó de 1,568 al cierre del último período de Nasry Asfura (enero de 2022), cuando fungió como jefe municipal, a 3,653 en diciembre de 2025, lo que representa un incremento de 2,085 trabajadores, equivalente al 133%.

El informe también detalla que el gasto mensual en salarios aumentó de 30.4 millones a 81.2 millones de lempiras, es decir, 50.8 millones adicionales, elevando de forma significativa el costo de funcionamiento de la institución. Parte de ese crecimiento, según la investigación, se concentró en cargos de confianza y asesoría. Durante la administración de Aldana se incorporaron más de 70 asesores y decenas de asistentes, muchos con salarios elevados.

Entre estos casos, se documentó que el exalcalde contó con tres asistentes personales, cada uno con un salario de 60,000 lempiras mensuales, mientras que otros funcionarios dentro de la estructura municipal alcanzaron remuneraciones superiores. El director de Ordenamiento Territorial ganaba 115,000 lempiras mensuales y el gerente de Movilidad Urbana recibía 100,000 lempiras; ambos sobrepasaron el ingreso del propio edil, que es de 81,000 lempiras.

Además, el análisis identificó la contratación de más de 339 empleados administrativos, lo que representa un incremento del 157% en comparación con la gestión anterior. Las investigaciones también evidencian que la expansión de la planilla alcanzó múltiples áreas. En el ámbito administrativo, los asistentes pasaron de 21 a 93, mientras que los auxiliares casi se duplicaron. En el área técnica, el personal de atención al público y los asesores legales registraron incrementos significativos.