Jorge Aldana defiende planillazo: “Vaya busque cuánto ganan los asesores”

El exfuncionario insistió en que el análisis del aumento de la planilla debe considerar las condiciones en las que recibió la alcaldía. “Erogábamos un monto de<b> 30 a 35 millones</b> de lempiras en cada una de las áreas, sumando entre 60, 65 a 68 millones cuando asumimos la administración”, afirmó.A su juicio, la comuna capitalina ya operaba con una estructura de gasto elevada, al asegurar que existían “dos planillas”, cuyo costo combinado superaba los 65 millones de lempiras mensuales.Las declaraciones de Aldana, del partido Libertad y Refundación (Libre), surgen en respuesta a las investigaciones de la Unidad de Datos de EL HERALDO Plus, que documentan un <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/elheraldoplus/data/jorge-aldana-planilla-alcaldia-tegucigalpa-aumento-KH30043009" target="_blank">crecimiento acelerado de la nómina durante su gestión</a>.De acuerdo con estos análisis, el número de empleados pasó de 1,568 al cierre del último período de Nasry Asfura (enero de 2022), cuando fungió como jefe municipal, a 3,653 en diciembre de 2025, lo que representa un incremento de 2,085 trabajadores, equivalente al 133%.