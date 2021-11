Tito Asfura, el candidato de un solo traje

Carlos Girón Pineda

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Hasta hace algunos meses vivía apartado de los medios de comunicación, era muy poco para la propaganda, pero dada las circunstancias y a su aspiración, Nasry Juan Asfura Zablah, un popular bachiller, ha cambiado algunas costumbres para tratar de convertirse en el próximo presidente hondureño.



Y es que su nombre no dice mucho, pero sus apodos “Tito Asfura” o “Papi a la orden” sí suenan por todos lados de Honduras.



Es el alcalde del Distrito Central, quien, tras dos periodos en la corporación, decidió en 2019 lanzar su candidatura en busca de la presidencia de la República, y la logró gracias a que en las elecciones primarias de manera muy solvente derrotó al presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, quien fue el otro aspirante por el Partido Nacional.



Después de vivir apartado de la publicidad y la propaganda, pues en dos ocasiones ganó la alcaldía capitalina sin aspavientos, en los últimos meses esa conducta cambió.



Y es que no es para menos: el ambiente triunfalista de oposición arreció y hasta se han unido para intentar vencer la popularidad de Asfura.



Honduras acude el 28 de noviembre a la décimo primera elección general en busca del presidente número diez dada a la reelección del actual mandatario Juan Orlando Hernández. De todos los comicios generales pasados, cinco ganó el Partido Liberal y las otras cinco el Nacional.

Vea: Nasry Asfura: "Mi trabajo en la capital es mi carta de presentación"

Su uniforme

Pese a ser un hombre carismático y popular, no maneja un buen discurso, podría ser esa una de las causas por las que no atiende entrevistas personales, desafiando a los medios de comunicación, pero manteniendo un perfil que lo hace ver siempre como un hombre totalmente de campo.



De Tito llama mucho la atención que no usa celulares inteligentes, no maneja nombres en la memoria de su teléfono, pero contesta llamadas para resolver los problemas que le planteen.



Aunque tiene lujosos trajes de vestir y se le ha visto en varios eventos lucirlos, su forma de vestir es totalmente sencilla y nada que variar: zapatos estilo burros, jeans azules y camisa arremangada color celeste.



No tiene conductor, usa lápices corrientes y se ha mantenido trabajando casi siempre fuera de la oficina de la alcaldía supervisando proyectos.



“Ni un solo día me he sentado en mi escritorio de la alcaldía, todos los días salgo a la calle a servir, a ver dónde están los problemas”, dice.



“Yo salgo a resolver problemas sin ninguna cámara, sin nadie que me siga, sin nadie que me entreviste, directo, viendo cuáles son las necesidades y cuáles son los problemas para solucionarlos”, añade.



Aunque en su campaña no habla de problemas como el desempleo, la inseguridad, la deplorable situación sanitaria o la decadente educación, mantiene simpatía, pues los cambios en infraestructura realizados durante dos periodos en la capital hondureña parecen ser un testimonio que la gente espera se replique a nivel nacional.



Es más, su campaña, aparte de presentarse como alguien diferente, la ha centrado en desnudar a la oposición como comunista, mostrando a la candidata de la izquierda, Xiomara Castro, en decantadores discursos a líderes fracasados como los de Venezuela.

También: Nasry Asfura promete un gobierno descentralizado y sin impuestos

Sus raíces

El alcalde capitalino tiene 63 años, es hijo de inmigrantes palestinos, se graduó como bachiller en Ciencias y Letras en el Instituto Católico San Francisco de Tegucigalpa.



Estudió Ingeniería Civil, pero abandonó la carrera.



Está casado con Lissette del Cid, con quien tiene tres hijos. Como oficio tiene la construcción, la que le ha permitido posicionarse como uno de los hombres con los caudales económicos más grandes del país.



Fue una vez diputado en el gobierno Porfirio Lobo Sosa, en el que también se desempeñó como ministro del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS).



Entre 1990-1994 fue fiscal municipal y asistente de la entonces alcaldesa Nora Gúnera de Melgar, mientras que en los siguientes cuatro años fue gerente de servicios públicos y regidor.



Volvió a la escena municipal en 2006 como regidor en la gestión del exalcalde Ricardo Álvarez.

Además: Nasry Asfura: "Dios lleva a Honduras en sus brazos, pero nosotros debemos de poner de nuestra parte"

Sin colores

Propone un gobierno sin colores, con apoyo a las 298 alcaldías del país, y eso le ha valido hasta elogios de los principales líderes de la oposición hondureña.



Para el caso, el expresidente Manuel Zelaya Rosales públicamente declaró que Asfura es el mejor alcalde que ha tenido la capital en los últimos 100 años.



Por su parte, Salvador Nasralla, dos veces aspirante opositor, en su momento dijo que, si los nacionalistas votaban por Asfura como candidato presidencial, él se retiraría de la contienda electoral, tras reconocer el liderazgo.



Como oferta de campaña, además de trabajar con los 298 alcaldes del país, también ofrece el mismo estilo que ha implementado en Tegucigalpa: todo el trabajo en el campo y nada en el escritorio.



Si como alcalde se le ve en barrios y colonias supervisando obras y solucionando problemas, en la presidencia ampliará su círculo de acción en pueblos, aldeas y caseríos.



“Aquí me van a tener con ustedes, vendré a conversar y a ver cuáles son los problemas para solucionarlos. Yo no pasaré sentado detrás de un escritorio”, promete en sus eventos proselitistas.

De su interés: Nasry Asfura: "No uso faja, pero estamos con los pantalones bien puestos"

El hombre diferente

En un intento de desmarcarse del actual gobierno, pese a que es de su partido, ha creado un eslogan que dice “Papi es diferente”. Pero más que una simple frase, el alcalde también hace muchas actividades que lo hacen ser diferente.



“A la gente le gusta ver a alguien que no es un político tradicional, que les puede ayudar a resolver sus problemas. Ese cariño lo devolveré un millón de veces”, promete.



Pese a su presentación, para EL HERALDO Plus fue imposible establecer una entrevista ni porque la solicitud de hizo en reiteradas ocasionas.



Por ejemplo, no tiene protocolo para realizar ceremonias, tampoco para inaugurar las obras construidas durante su administración, y como presidente asegura que continuará igual.



Ahora, en campaña política, no ha dejado de manejar su carro, aunque tenga que viajar de uno a otro departamento, recorriendo cientos de kilómetros.



“Es que no es nada nuevo para mí. La única fórmula que tengo es trabajo, trabajo y más trabajo”, reacciona el candidato.



Además de trabajar con los 298 alcaldes, como un proceso de descentralización, en su plan de trabajo propone cinco ejes que son trabajo, salud, infraestructura, transparencia y educación.



“Vamos a trabajar con las 298 alcaldías del país, llevarles los ingresos, los instrumentos y la gran fuerza para hacer los cambios desde allá adentro hacia afuera. Generamos trabajo. Eso es lo que le interesa a la gente. Será un gobierno para todos”.



De hecho, en sus concentraciones, mientras todos los presentes esperan que inicie su actividad desde la plataforma, él aparece en medio de sus simpatizantes repartiendo abrazos y escuchando las necesidades que se resumen en la falta de dinero.

También: ¿Nasry Asfura solicitó que no se le pagara su salario durante las campañas a las elecciones generale?

Cabeza fría

Pese a que las encuestas de intención popular lo posicionan arriba de las otras fuerzas, Tito es consciente que los números que valgan son los que se desprendan después de las elecciones.



“Aunque las encuestas nos tengan en el primer lugar, no debemos confiarnos. Hay que seguir trabajando para ganar este 28 de noviembre”, puntualiza.



“La verdadera encuesta será el 28 de noviembre. Ese día tenemos que salir a votar tempranito, llevar a los familiares, a los amigos, a los vecinos y cuidar el voto”, pide.



Nasry Asfura sería el primer alcalde en convertirse en presidente de Honduras en los últimos 40 años debido a que la mayoría o salió del Congreso Nacional o de la empresa privada.



Su popularidad se puede medir desde las elecciones de 2013 cuando ganó la alcaldía con más del 60% de los votos, mientras que para las de 2017 fue con el 74%, cifras que los perfilan como uno de los más populares.



Pero para el alcalde no todo ha sido popularidad y aspiraciones, también ha tenido que enfrentar a la justicia hondureña por el supuesto mal manejo de fondos de la alcaldía, proceso penal que hasta el momento sigue pendiente.

Vea: Nasry Asfura promete un gobierno que no tendrá colores