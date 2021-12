El mensaje íntegro de Nasry Asfura a Honduras al reconocer triunfo de Xiomara Castro

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Nasry "Tito" Asfura, excandidato a la presidencia por el Partido Nacional, pronunció un mensaje de unidad para reconocer el triunfo de Xiomara Castro en las elecciones generales 2021.

En el video, "Papi a la orden" agradeció la masiva asistencia a las urnas el pasado 28 de noviembre.

Aquí la carta de Asfura:

Hola Honduras.

Aprovecho este medio para felicitar a todos los hondureños que el domingo salieron a votar masivamente y expresar a Honduras y al Mundo, que somos un país que ama la democracia, porque dimos una demostración de civismo y respeto en las urnas.



Como lo dije muchas veces, que después del 28 de noviembre independientemente de los resultados, de ahora en delante en el país, solo debe de existir una bandera que es la de las cinco estrellas, porque necesitamos tener una familia unida.



Durante estas campañas, Dios me permitió recorrer varias veces todo el país, lo conocí y escuché a los hombres y mujeres de los diferentes sectores productivos. Escuché atentamente esa voz del pueblo, sus inquietudes y necesidades.



Porque solo creyendo en nosotros mismos los hondureños podemos sacarla adelante con mucho trabajo.



Yo les dije muchas veces, que yo no tengo enemigos, porque todos los demás candidatos son y serán siempre mis amigos.



Quiero decirles que hoy me reuní con Xiomara Castro y toda su familia; fui a su casa para felicitarle personalmente.



Ahora quiero decirlo públicamente. Que la felicito por su triunfo y como presidenta electa, deseo que Dios la ilumine y la guie para que en su administración haga lo mejor para beneficio de todos nosotros los hondureños, para lograr ese desarrollo y los anhelos de la democracia.



Expresarles que le pedí a Xiomara, el respeto de los resultados de todos nuestros candidatos a diputados y alcaldes del país.



También agradezco a los miles de hondureños, que me manifestaron su apoyo, que según nuestras proyecciones suman alrededor de un millón de votos.



A todos los dirigentes del partido, en especial a esa gran estructura, la dirigencia a nivel nacional, diputados y alcaldes que me han acompañado, a mis amigos y a mi familia, les digo muchísimas gracias.



Como hondureño, hombre creyente y de principios, que amo a mi querido país, les pido a todos los hondureños que fortalezcamos la democracia y la paz para beneficio de esta gran familia que se llama Honduras.



Nuestro país es bello y no es como lo miran afuera, nosotros respetamos la voluntad del pueblo expresada en las urnas, porque esa es la decisión de las mayorías.



El país necesita reconciliación y unidad para lograr la armonía y el trabajo que es el camino que nos llevará al desarrollo que todos anhelamos.



“Aquí estoy y estaré siempre a la orden”

Dios lleva a Honduras en sus brazos.

Muchas Gracias

