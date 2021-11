"El TREP y la biometría fueron un éxito": Ana Paola Hall, consejera del CNE

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Tras la presentación del informe de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE-UE), en donde se revelaron algunos hallazgos detectados durante los comicios, la consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, se pronunció como autoridad del ente electoral para dar su opinión sobre el proceso.



Hall comenzó diciendo que para emitir un informe los observadores tenían que conocer el ambiente previo a las elecciones, para comprender con exactitud por qué algunas cosas ocurrieron de esa forma, en alusión al reporte en el que se establece que hubo retrasos en el calendario electoral, insuficiente planificación y la aprobación de una ley electoral con un breve margen de diferencia en comparación con el día de la convocatoria a elecciones.

Pero dejando eso de lado, Hall destacó lo positivo del proceso y manifestó que "El TREP fue una lucha titánica del Consejo Nacional Electoral, 47 días nos quisieron tener de rodillas en el Congreso Nacional, pretendiendo que convenciéramos a las diferentes bancadas del sistema que queríamos implementar, algo nunca visto. Antes, el Tribunal Supremo tenía su plata, en tiempos, sin necesidad de acudir al Congreso a dar explicaciones. Nos quisieron supeditar al Ejecutivo y como no pudieron nos quisieron supeditar al Legislativo. El TREP es una lucha por mayoría de votos en el CNE, al igual que la biometría. Cuando nadie creía en la biometría, cuando decían que era una locura poder identificar al ciudadano por su huella y pretendían que leyéramos los DNI, que dijeron que no se podían leer", recordó al abogada.



"La biometría fue un éxito, y el TREP, habiendo tenido el órgano electoral tres meses y 20 días para organizar las elecciones generales, en pandemia, con pocas empresas internacionales serias que quisieron participar, con un proceso de autorización de firma del software también por mayoría, con una campaña mediática fuerte de un partido político de este país contra la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares, perdónenme señores, el TREP lo mide el pueblo y el pueblo está satisfecho", aseguró.

Aprobación

La impresión que deja el TREP en los consejeros del CNE es la misma que se ha podido percibir entre los analistas políticos y diversos sectores que permanecían expectantes, Obed García, del Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras, dijo que "después de los cuestionamientos que se hicieron al CNE por las compras y contrataciones tardías, se puede decir que ha funcionado de manera eficiente".



Por su parte, Omar Rivera, del Foro Nacional de Convergencia (Fonac), manifestó que aunque el TREP funcionó en algunos lugares, en otros no.



"El TREP funcionó en algunos lugares, en otros tuvo problemas, especialmente en las zonas rurales, por la falta de conectividad, la no entrega oportuna de los equipos, la no capacitación de todos los operadores técnicos. Pero habrá que reconocer que en este primer ejercicio lo que se valora es la intención de garantizar que la transmisión fuera oportuna y por lo menos a altas horas de la noche ya la mitad de actas estaban procesadas en los transmisores del CNE".



Rivera destacó que lo que sí funcionó bien fue el lector biométrico de huellas digitales, "más del 90% de las personas que llegaron fueron identificadas".

