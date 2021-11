"Hubo alrededor de 60 mil personas que intentaron votar varias veces": Rixi Moncada

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Rixi Moncada, dio detalles este lunes de cómo avanza el proceso de escrutinio de los votos que dejaron las elecciones generales en Honduras y describió algunas irregularidades detectadas durante el mismo.



Frente a medios de comunicación, Moncada aseguró que este día se desarrollará la revisión de cada una de las actas para incorporarlas al sistema, desvirtuando así que haya un problema con la página donde el CNE está actualizando los resultados.



Su aclaración ocurre luego de varias especulaciones en las que muchos temían un posible fraude electoral a lo interno del ente electoral.

VEA: "Resultados transmitidos corresponden al 40% de centros de votación": Kelvin Aguirre



Y aunque, tanto los consejeros como los observadores nacionales e internacionales destacan un proceso, hasta ahora, transparente, la integrante del órgano electoral aseguró que sí ocurrió un intento de sabotaje al servidor, pero que si la intención era adulterar datos, no les fue posible.



"Sí, es cierto que hubo un ataque directo al servidor ubicado en el CNE donde estaba el censo, por eso la página del CNE, en cuanto al censo no posible consultarla. Según el reporte, el atque implicó el cambio de configuración en el archivo del censo", explicó.



"Quienes creyeron que íbamos a poner los resultados en los servidores del CNE se fregaron, no estaba ahí, estaban en otro sitio y seguro, replicados al menos cuatro veces para garantizar que el cristal, aunque fuese transmitido por vía electrónica, iba a estar cuidado", agregó.

ADEMÁS: Líderes políticos internacionales felicitan a Xiomara Castro, tras ser favorecida en resultados preliminares



Por otra lado, la consejera informó que se detectó más de 60 mil personas que intentaron votar más de una vez, pero que gracias al sistema biométrico, no fue posible.



"Debemos resaltar el éxito de la biometría, hubo alrededor de 60 mil personas que intentaron ingresar varias veces y no fue posible, su huella estaba registrada y solo pudieron ejercer el sufragio una vez", destacó.