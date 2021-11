Sin Pepe Lobo a su lado, Rosa Elena ejerce el sufragio en la capital

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La ex primera dama de Honduras, Rosa Elena Bonilla de Lobo, ejerció el sufragio este domingo en la capital de Honduras, sin la compañía de su esposo, el expresidente Porfirio Lobo Sosa, quien votó en Juticalpa, Olancho.



Bonilla de Lobo, quien se abstuvo de brindar declaraciones sobre el proceso electoral, llegó sola a la escuela Nashville para cumplir su derecho como ciudadana.



La esposa del exmandatario no tardó mucho tiempo en decidir por su voto y no quiso revelar a quién eligió, al igual que lo hizo Pepe Lobo.

El expresidente nacionalista no reveló a quién benefició con su voto, pero dejó claro que lo hizo para dar un cambio a Honduras.

Juicio

A "Mi Rosa" se le imputan ocho delitos de fraude en concurso real y un delito de apropiación indebida, pero en marzo del 2020 la Sala Penal del Poder Judicial ordenó la repetición del juicio contra la ex primera dama ya que supuestamente halló errores de forma y fondo en la causa por la cual fue condenada.

En ese sentido, Bonilla de Lobo fue liberada de la prisión y se le otorgó la medida de defenderse en libertad.



El Tribunal de Sentencia designado para conocer el juicio en el denominado caso “Caja chica de la dama” programó el debate para febrero de 2022.



“En sesión plenaria, los jueces del Tribunal de Sentencia Designado notificaron que se desarrollará, desde el martes 1 hasta el lunes 28 de febrero de 2022, el juicio oral y público en la causa instruida para Rosa Elena Bonilla de Lobo y Saúl Escobar”, informó el Poder Judicial.