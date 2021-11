Brian Nichols: Candidatos deben exhortar a la paz y paciencia a sus simpatizantes este domingo

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El Secretario Adjunto de Estado para el Hemisferio Occidental, Brian Nichols, hizo un llamado este viernes a todos los actores políticos de Honduras a que exhorten a sus simpatizantes a mantener la calma y paz durante el proceso electoral de este domingo.

A través de su cuenta de Twitter, Nichols, escribió que "mientras el pueblo de Honduras ejerce su derecho democrático al voto el domingo, todos los candidatos y partidos deben recordar a sus simpatizantes que participen pacíficamente" para evitar disturbios y actos de violencia en el territorio nacional.

En el mismo tuit, agregó que la población debe "tener paciencia" y permitir que "el proceso electoral siga su curso prescrito".

As the people of Honduras exercise their democratic right to vote on Sunday, all candidates and parties should remind their supporters to participate peacefully, exercise patience, and allow the electoral process to run its prescribed course.