Padre Juan Ángel López: “Necesitamos líderes serios, no pésimos actores que hacen daño en el país”

Brayan Jhesua García

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Ante la incertidumbre, el odio y la violencia que se vive previo a las elecciones generales del país que se realizarán el próximo 28 de noviembre, representantes de la Iglesia Católica hacen un llamado a la paz para este próximo proceso.



El padre Juan Ángel López, párroco de la iglesia Sagrado Corazón de Jesús y portavoz de la Conferencia Episcopal de Honduras, dialogó con EL HERALDO y llamó a la cordura a los líderes políticos y población en general por el tenso ambiente de las elecciones.



¿Cómo observa el panorama de las elecciones generales?



En primer lugar con preocupación, porque efectivamente estamos viendo un ambiente que cada vez se va caldeando más por la efervescencia política y como no sabemos distinguir entre lo que es temporal y lo que es pasajero, y lo pasajero de lo que es eterno, hay algunos que hasta quieren dejar la vida en esto, cuando no es para eso.

¿Por qué hay tanto odio en el país?



Porque uno sencillamente cosecha lo que se siembra y eso es lo que hemos estado sembrando en los últimos años. El problema es que nos han enseñado y nos han querido educar para el odio, es evidente, ahora se les está volviendo un búmeran porque el odio que han sembrado es el que están cosechando.



¿Cómo deben comportarse con los partidos políticos contrarios?



Nos han enseñado que somos enemigos cuando realmente somos hermanos. Podemos discrepar, tener ideas distintas y eso es legítimo. Hay que cambiar eso que nace por la actitud de los líderes, pero también de cómo estamos educando en la familia.



¿Qué deben de hacer los políticos para evitar una ola de violencia en el país?



El trabajo es de los que están al frente, los líderes, ellos son los primeros que deben de dar el ejemplo. Sería un bonito gesto que pudiesen reunirse delante de las cámaras, dar la cara y reconocer los principales partidos (Nacional, Liberal y Libre) pero que pudieran encontrarse, darse la mano y llamar juntos a que cese la violencia en el país y que se comprometan a aceptar los resultados, siempre y cuando evidentemente estos resultados sean transparentes, que eso es lo difícil en nuestro país.

¿Cuál es el llamado de la Iglesia para la población?



Un llamado a todos, por Dios hombre, decir que podemos discrepar, insisto, es legítimo que discrepemos, que no estemos de acuerdo, pero no es el camino la violencia.



¿Qué opina de un político que incita a la violencia?



Una persona que insulta, que ofende, que agrede, que tire una piedra, que agarre un palo, que ofrece puños, esa es una persona que no es capaz de controlarse a sí misma, entonces cómo le vamos a pedir que controle el país, una diputación o una alcaldía. Por eso se necesitan líderes serios, no personas que terminen, insisto, siendo pésimos actores y haciendo daño en el país.



¿Debemos de salir a votar el 28 de noviembre?



Que no se dejen vencer por el miedo, el miedo es un sentimiento que a veces paraliza, pero Honduras no necesita estar paralizado, necesita estar en movimiento y por eso es imprescindible salir a votar.

¿Cómo se puede evitar un fraude electoral?



Ahí lo que toca es una votación masiva, hay que invitar a todo mundo. La única manera de detener cualquier fraude posible y cualquier duda es que ese más del 40% de personas que todavía no se han decidido que se decidan y acudan a las urnas.



¿Qué opina sobre la muerte de candidatos políticos?



Sinceramente tengo que decirles que aparte de lo lamentable y manifestarles el pésame a todos los que han perdido la vida. Todo esto es el resultado de actos cobardes, insisto, uno cuando se atreve a atentar contra la vida de otro porque no es de mi partido o porque piensa diferente es que yo no tengo los argumentos, no él, es que yo no los tengo para poder debatir con altura y humanamente, ahí es donde está el problema.