"No podemos ir a elecciones sin candidato": Salvador Nasralla tras la no inscripción de Roberto Contreras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El Partido Libertad y Refundación (Libre) y el Partido Salvador de Honduras (PSH), no pueden ir a elecciones generales sin un candidato municipal por San Pedro Sula, así lo manifestó el expresidenciable Salvador Nasralla este miércoles.

Lo anterior en respuesta a la no inscripción de Roberto Contreras a la candidatura por la 'Alianza del Pueblo', luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) resolviera por unanimidad de votos que no podrá participar en los comicios de este 28 de noviembre.

A través de su cuenta de Twitter, Nasralla escribió que "seguiremos luchando hasta que San Pedro Sula tenga inscrito al candidato de la unidad de oposición Roberto Contreras. No podemos ir a elecciones sin candidato".

De acuerdo al político, es absurdo que la entidad electoral sí permita la candidatura de Mauricio Oliva, actual presidente del Congreso Nacional, al Parlamento Centroamericano (Parlacen) tras la renuncia voluntaria de Mario René Pineda Valle, puesto que Oliva fue vencido en las elecciones internas en las que se postulaba al cargo presidencial.

"El partido de JOH (Juan Orlando Hernández) viola la ley inscribiendo a Oliva y a perdedores de las primarias, y no acepta al que sí cumple la ley" cuestionó. Y agregó que, "lo nuestro no es una violación porque el señor Contreras no participó en las elecciones primarias... y el Partido Liberal hoy -reducido en su mínima expresión- no tiene ni voz ni voto".

Resolución

En las últimas horas, se dio a conocer que el CNE desestimó por unanimidad la candidatura de Roberto Contreras a la alcaldía de San Pedro Sula.

La decisión fue tomada durante una sesión virtual en la que participaron los magistrados Kelvin Aguirre, Ana Paola Hall y el suplente, Germán Lobo. En tanto, Rixi Moncada de Libre se mantuvo asusente ya que había demandado una reunión "presencial y pública" por la gravedad del caso.

Por su parte, Contreras anunció que llevará a cabo una huelga de hambre, rapado de barba y cabeza, para exigir justicia y el respeto a su derecho de elegir y ser elegido.

