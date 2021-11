Roberto Contreras tras no inscripción de su candidatura: "Les dio pánico este pollo"

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Frustrado, pero no molesto, aseguró sentirse el empresario sampedrano Roberto Contreras luego que el Consejo Nacional Electoral (CNE), por unanimidad de votos, no aceptara su inscripción para participar como candidato a alcalde de la ciudad industrial.



Contreras, aseguró que es una vergüenza la decisión, además afirmó que se le violentaron sus derechos como ciudadano para participar en un proceso electoral.



"Esto es una vergüenza lo que ha hecho el Consejo Nacional Electoral, es vergonzante lo que están haciendo al no querer inscribirnos", señaló.



"No pueden coartarnos el derecho de participar en las elecciones, pues es un ataque directo a la democracia del país y un irrespeto para la segunda población electoral más grande de Honduras", afirmó.



Asimismo, cuestionó: "¿por qué tanto miedo?, ¿qué esconden en San Pedro Sula en esa alcaldía?, ¿qué intereses oscuros hay ahí para no ceder la inscripción nuestra?, si es tan popular y tiene tantos méritos Armando Calidonio que se someta al escrutinio de los sampedranos".

Agregó: "Que no tengan pánico los cachurecos en San Pedro Sula porque esto es un fraude técnico. Lo que acaban de hacer es un ataque artero a la democracia de nuestro país. Es lamentable que tentáculos del Partido Nacional y Partido Liberal estén manipulando a quién inscriben y a quien no inscriben en el CNE".



En la decisión del CNE también se le impidió a Contreras la posibilidad de participar en una candidatura independiente, misma a la que renunció a finales de octubre para dar paso a la alianza.



Contreras aseguró que no aceptará premios de consolación y al no permitirle participar pues seguirá "asando pollos y vamos a llorar con dignidad en San Pedro Sula ante la vergüenza política del CNE y una togada como Ana Paola Hall con un doctorado en derechos de la niñez, pero parece que no tiene derecho para defender un pollo valiente como Roberto Contreras".



El aspirante a edil de San Pedro Sula dijo que el jueves iniciará una huelga de hambre en el Parque Central de la ciudad, donde espera ser acompañado por más de mil personas.



"Me voy a rapar la cabeza, la barba y me voy a declarar en huelga de hambre. Manifestándonos pacíficamente a efecto para hacer prevalecer el estado de derecho en Honduras, pues el Consejo Nacional Electoral no es un ente autónomo es un ente que le pertenece a los intereses oscuros del Partido Liberal y Partido Nacional", indicó.



Al tiempo que añadió: "Les dio pánico este pollo y ahora creen que ya lo desplumaron, no, hoy se va como gallo de Tegucigalpa y vamos a cantar en SPS las verdades de la forma correcta que lo estamos haciendo".



Contreras no descartó una demanda millonaria contra el CNE porque le están coartando su derecho a ser electo.