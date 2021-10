“El que no trabaje a la par mía… ¡Corte de chaleco!”, advierte Tito Asfura

“No se confundan, soy diferente, yo no me levanto y desayuno política, sino trabajo, trabajo y más trabajo para resolver problemas y servirle a mi país”, agregó.

INTIBUCÁ, HONDURAS.- Pidiendo a los electores que voten en una sola línea, el candidato presidencial nacionalista, Nasry Tito Asfura, visitó este domingo Jesús de Otoro, Intibucá, en la zona occidental del país.



“Aunque las encuestas nos favorecen, es mucho mejor gobernar con la ayuda del Congreso”, dijo Papi a la Orden. La respuesta fue: “No te vamos a dejar solo”.



Hay que votar en una sola raya –dijo–, porque gobernar sin el apoyo de los diputados le truena, agregó.

El presidenciable aseguró que las encuestas le favorecen, pero no se confía, "la verdadera encuesta es el 28 de noviembre; estamos a seis domingos”, señaló, antes de ser interrumpido por gritos de “¡Papi, Papi, Papi!”.

El candidato nacionalista resaltó que tiene 45 años de experiencia.

Proyectos para Intibucá

Papi detalló su propuesta de descentralización. “Voy a trabajar con los 298 alcaldes de todo el país para dar respuestas rápidas en todos los municipios, aldeas y caseríos”.



Eso permitirá, explicó, la construcción de carreteras, proyectos de agua potable, saneamiento, construcción de viviendas, generación de empleos y mejores sistemas de salud y de educación.



“Vamos a transformar aún más a Honduras”, dijo el candidato para seguidamente expresar que “los hondureños debemos sentirnos orgullosos de nuestro trabajo y lo que hemos hecho para sacar adelante al país”.

“No se confundan, soy diferente, yo no me levanto y desayuno política, sino trabajo, trabajo y más trabajo para resolver problemas y servirle a mi país”, agregó.



Resaltó que tiene 45 años de experiencia y anunció planes de inversión, capacitación, tecnología, financiamiento, el bono agrícola, el bono cafetalero y el apoyo en garantía y financiamiento a los 1.3 millones de hondureños que trabajan en la agricultura y la ganadería.



Antes de terminar su discurso en Jesús de Otoro, Papi mandó este mensaje: “La persona que no se ponga a la par mía y no trabaje, pues recibirá corte de chaleco”.