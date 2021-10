Censo Electoral Definitivo estaba listo ayer para publicarse   

Álvaro Mejía

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- A 53 días para los comicios generales del próximo 28 de noviembre y tras dos prórrogas, el Consejo Nacional Electoral (CNE) se aprestaba a publicar ayer el Censo Electoral Definitivo, donde salen habilitados alrededor de 5.2 millones de hondureños para ejercer el sufragio.



Antes del cierre de este rotativo todavía no se había subido el nuevo padrón depurado a la página de internet del ente colegiado, donde las personas podrán verificar sus datos personales así como el centro de votación asignado para cumplir con el derecho y deber ciudadano el último domingo del undécimo mes del año.





El CNE procederá a entregar este censo a los 14 partidos políticos que participarán en la justa democrática venidera bajo la garantía que ahora no podrán votar los muertos.



El pasado 15 de agosto se tendría que haber cumplido con la divulgación del padrón electoral, no obstante, el Consejo solicitó una prórroga ante el Congreso Nacional y se definió el 12 de septiembre como nueva fecha establecida en el cronograma elaborado para las generales.



A raíz de los retrasos que sufrió el órgano electoral se aplazó nuevamente la actividad para el 1 o 2 de octubre, que tampoco se cumplió con este término, sino hasta ayer antes de la medianoche.



Actividades pendientes Diversas actividades que han quedado pendientes como la distribución de cargos de las Juntas Receptoras de Votos (JRV) ya se podrán llevar a cabo en los próximos días al estar ya publicado el Censo Definitivo, precisó a EL HERALDO el consejero suplente Flavio Nájera, quien enfatizó que “esto es la base de todo el proceso electoral”.

