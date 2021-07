Libre anuncia protestas si no se aprueba el presupuesto para las elecciones generales   

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El Partido Libertad y Refundación (Libre) se sumó a las exigencias en respaldo al Consejo Nacional Electoral (CNE) para que el Congreso Nacional (CN) apruebe el presupuesto para las próximas elecciones generales, de lo contario anunciaron protestas.



Además, Libre anunció que a través de su bancada presentarán una denuncia formal al Ministerio Público (MP) "por los delitos electorales cometidos por la Directiva del Congreso Nacional, que obstaculiza el desarrollo del cronograma de actividades aprobado por el Consejo Nacional Electoral".



Los comicios de 2021, a cuatro meses de celebrarse, aún están sin presupuesto para las compras y contrataciones electorales, además de los cronogramas y diagramas el cual detalla los pasos para la adquisición del sistema de transmisión de resultados electorales preliminares (TREP).



De no aprobarse lo anterior, Libre pidió "mantener en estado de alerta permanente a la militancia de su partido y participar de manera patriótica en acciones de movilización y protesta en caso de continuar la obstrucción".



Asimismo, responsabiliza al Partido Nacional "que de forma descarada atrasa la aprobación del Presupuesto y la Ley Especial para habilitar las compras y contrataciones de los materiales, equipo, sistema TREP".

Ana Paola Hall, presidenta del CNE, por su parte, en una carta enviada al presidente del legislativo Mauricio Oliva le hace ver que el organismo electoral ya envió los requerimientos solicitados el pasado 29 de junio, pero aún no tienen respuesta.

Si el Congreso no le da al CNE el dinero para instalar los lectores de huellas y las tabletas para escanear el acta “peligra llegarse a un punto de total desfase y sin retorno y, por lo tanto, lesivo a la norma constitucional de realizar comicios el domingo 28 de noviembre próximo”, afirman las consejeras Moncada y Hall.



Por otra parte, El consejero Kelvin Aguirre, que fue propuesto por el Partido Nacional, explicó que no está de acuerdo con sus compañeras porque para él las elecciones nadie las detiene.



“Las elecciones generales no están en riesgo, este comunicado es un poco confrontativo y creo que con la confrontación no tendremos resultados positivos”, dijo.