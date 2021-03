Consejo Nacional Electoral y partidos políticos están en deuda, según analistas

Yony Bustillo

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La responsabilidad de todos los incidentes registrados antes y después del proceso electoral primario del pasado 14 de marzo no solo es del Consejo Nacional Electoral (CNE), sino también de los partidos políticos.

La falta de consensos entre las instituciones políticas, de leyes que se requieren, la inoperancia de las autoridades y el activismo dentro del Consejo Nacional Electoral (CNE) han contribuido al caos de hoy en día.

El sociólogo Pablo Carías consideró que todo lo que se está viviendo se debe a que los partidos políticos no fueron capaces de crear los fundamentos jurídicos y normativos que sirvieran de base para un proceso electoral transparente, creíble y ausente de todo tipo de incertidumbre y zozobra para la población.

Hay propuestas, incluso de la comunidad internacional, de que los órganos que administran los procesos electorales deberían independizarse de los partidos políticos.

LEA: A discreción de los partidos quedará el conteo municipal en las elecciones

Los electores no han recibido el mínimo respeto de las autoridades y los partidos al pasar dos días sin resultados. Foto: El Heraldo



“Si esto se lograra, muchos de los problemas que se están viviendo no sucedieran, pero los políticos no visualizan eso y no está en su agenda, porque el proceso electoral con la normativa existente genera espacios para que ellos puedan manosear la voluntad popular, influyendo en el conteo y a veces hasta determinando quiénes pueden ser figuras para la competencia”, dijo.

Consideró que el Consejo Nacional Electoral (CNE) ha quedado en deuda y en mora pero no tiene toda la responsabilidad, la responsabilidad mayor es de quienes los nombraron sin haberles dado los instrumentos normativos, los recursos necesarios y la autoridad competente para resolver estos problemas.

Para el analista político Miguel Cálix, en los últimos 20 años siempre se han dado resultados con encuestas a boca de urna, pero las elecciones primarias e internas son responsabilidad de los partidos políticos, la autoridad electoral solo suma y publica los resultados.

En esta elección hubo diferencias a las anteriores, la primera es que un partido tenía un escrutinio local y departamental antes de la centralización que es Libertad y Refundación.

TAMBIÉN: Solo el 4% de precandidatos está al día con política limpia

La falta de consenso entre los partidos políticos generó muchos inconvenientes antes y después del proceso electoral primario. Foto: Álex Pérez/El Heraldo



Solo los partidos Nacional y Liberal siguieron el escrutinio centralizado como manda la Ley Electoral. Debido a esto, los militares no pueden trasladar las maletas electorales solo de los liberales y nacionalistas, porque se necesitan datos de todos los partidos a la vez, y se retrasó el regreso de las maletas electorales por el método que usó Libre.

El analista político Josué Murillo refirió que los problemas también abarcan a varios sectores, como el Registro Nacional de las Personas (RNP) que no garantizó el documento de identificación; tampoco hubo reglas claras del proceso a causa de las pugnas internas del Consejo Nacional Electoral (CNE) y la falta de credibilidad del Congreso Nacional para aprobar las reformas necesarias. Además no se contó con un sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), generando incertidumbre en la ciudadanía.