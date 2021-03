Presidente Hernández: Estas elecciones mandan un mensaje de mucha legitimidad

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Después de ejercer el sufragio, el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, aseguró que estas elecciones primarias "mandan un mensaje de legitimidad" a la población.



"Estas elecciones mandan un mensaje de mucha legitimidad, los medios están haciendo una labor extraordinaria, siento que es un mecanismo de control ciudadano al fortalecimiento de la democracia", aseveró.



"Yo también veo que esto va a salir mucho mejor de que hubiéramos esperado", continúo diciendo el mandatario que fue acompañado de su esposa Ana García.

"En el caso particular de la afluencia de personas, obviamente que la pandemia tiene su efecto, de igual manera son elecciones primarias", dijo.





"En mi caso personal siento que he cumplido con el país, durante mi paso por el paso por los cargos de elección popular, como diputado me siento honrado de que Lempira siempre me reconoció en una primera diputación y y traté de poner siempre en alto a mi departamento reclamar la agenda sociales que tenía con occidente, con los pueblos olvidados de Honduras", recordó el presidente.

Agregó que "me siento honrado por los resultados en materia de seguridad, falta mucho también, pero hemos trabajado constantemente en la lucha contra la delincuencia a un alto costo pero ha valido la pena y aquí se sabe quién es quién, seguiremos en esa lucha hasta el último día de mi presidencia".

El mandatario pidió a los hondureños tomar en cuenta a los candidatos que aún con todos los riesgos "de que se le venga encima, tratando de matarlo a uno, si aún así está dispuesto a seguir apoyando al pueblo hondureño en seguridad, vale la pena votar por ellos".