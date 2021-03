No habrá TREP, resultados de las elecciones primarias serán a boca de urna

Yony Bustillo

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Las casas de encuestas y los medios de comunicación serán los encargados esta vez de dar a conocer de manera preliminar a los ganadores de las elecciones primarias.

Debido a la falta de recursos, el Consejo Nacional Electoral (CNE) no hará esta vez uso del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) como ha sucedido en otros comicios.

Carlos Chavarría, codirector electoral del CNE, declaró a EL HERALDO que “transmisión de resultados como ha habido antes no va a haber, el día de la elección no habrá nada electrónico”.

Los resultados preliminares se van a conocer de las encuestas que hagan a boca de urna las empresas privadas que fueron registradas en el CNE y de los medios de comunicación que también los van a dar.

El CNE comenzará a tener resultados oficiales hasta el lunes por la tarde aproximadamente porque se va a esperar que regresen las maletas para hacer el conteo de votos por actas.

Las 23,880 maletas electorales regresarán a las instalaciones del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop) donde estará el personal de CNE para comenzar a escanear las actas.

Una vez se haga el escaneo se mandarán los datos al centro de procesamiento que estará en el complejo hotelero San Martín y luego se comenzarán a subir los datos en el sistema para que todo mundo los pueda ver en línea, explicó el funcionario.

Las empresas que estarán facultadas para dar a conocer los resultados preliminares, una vez que termine el silencio electoral ya cerradas las urnas, podrán divulgar la información.

Resultados

Los primeros resultados que se darán a conocer serán los de nivel presidencial, luego los de diputados y las alcaldías.

Este proceso podría tardar más de una semana, porque las maletas electorales se tardan entre cuatro a cinco días en regresar por completo de todas las regiones del país.

Chavarría explicó que el personal que se encargará de este proceso ha sido capacitado con expertos nacionales y consultores internacionales que han estado trabajando en los sistemas. La mayor parte del equipo que se está utilizando es el mismo que se implementó en las elecciones pasadas.

Son escáneres especializados, computadoras que han sobrado de otras elecciones y los servidores, algunos se han comprado y otros ya estaban.

Lo que está proyectado es que el sistema tenga la capacidad de procesar todos los datos que se vayan introduciendo —de cualquier partido— para que la población vaya viendo los resultados oficiales.

Reconoció que en este momento no será con la tecnología de antes, por las circunstancias que todo mundo sabe, porque no ha habido dinero, no hay ley, todo ha sido una gran incertidumbre, pero se hará con lo que se tiene y será efectivo.

Para garantizar la transparencia en el conteo, habrá observadores en el proceso, hasta que se culmine el escrutinio de todas las actas.