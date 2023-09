Sin avances en la renegociación y adendas a contratos de generación

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- A 11 días de cumplirse un año de la renegociación de contratos de generación por parte de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) , no hay más avances en el proceso ni tampoco de las adendas que se le efectuarían a estos convenios.

“Ese esfuerzo es muy bueno, si los contratos no estaban en las condiciones o los términos apropiados para el país creo que lo correcto y sano fue hacer la renegociación”, manifestó a EL HERALDO el presidente del Colegio de Ingenieros Mecánicos, Electricistas y Químicos de Honduras (CIMEQH), Mario Zelaya. Indicó que “hasta donde tengo entendido es que los términos de esos contratos no han llegado al Congreso, entonces al final no está claro si las renegociaciones ya entraron en ejecución o falta algo”.