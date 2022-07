Rolando Alvarenga: “Gobierno tiene que crear las condiciones y las facilidades para que haya desarrollo”

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- A 158 días de haber asumido y tener que enfrentar una histórica crisis, el gobierno debe propiciar tanto las condiciones como las facilidades para el desarrollo del sector empresarial y, por ende, del país, enfatizó el presidente de la Federación de Cámaras de Comercio e Industrias de Honduras (Fedecámara), Rolando Alvarenga.

En una entrevista concedida a EL HERALDO expresó que “el gobierno lo que tiene que ser es algo normativo, que dé las condiciones, las facilidades para que haya desarrollo y los que invierten, que arriesgan su dinero tengan crecimiento para que haya mayor empleabilidad”.

“Nosotros lo que queremos es que haya mayor empleo, mayor riqueza en el país para mejorar las condiciones de vida; esto es con estructura, darle la facilidad al que invierte un lempira para que no lo pierda, más bien que lo haga crecer, ese es el proyecto de país que tenemos que ver y tiene que ser ágil”, agregó el empresario. Estas fueron las respuestas de Alvarenga a las interrogantes planteadas por este rotativo:

¿Cuáles son los factores que obstaculizan al sector privado para que muestre un mayor dinamismo?

Por un lado es la incertidumbre que no sabemos, no hay todavía reglas muy claras, todo se ha acumulado. Hay tantos problemas, inseguridad tanto personal como jurídica, ha aumentado fuertemente la parte de extorsión y que la gente pasa a la informalidad por lo engorroso que es formalizarse.

Nosotros necesitamos que las empresas crezcan hasta que el país empuje. El empleo por hora, en lo personal, yo creo que era algo interesante, inclusive se ganaba más que el salario mínimo, había algunos factores que no eran tan positivos para las personas como obtener préstamos, pero son cosas que pudieron haberse arreglado, la ley siguiera y no dejar un vacío, dejarla en el limbo como ha sucedido actualmente; no se han medido las consecuencias. Esto agrava la situación que tenemos del desempleo y la migración.

¿Qué estrategias y medidas se requieren para mejorar la productividad en el país?

Una de las estrategias principales es que se aclare la parte de gobierno, cuáles son las medidas que va a aplicar. Si se volviera un gobierno digital se evita la corrupción, la discrecionalidad del funcionario; ahorita hay mucho caso que casi es una extorsión, donde para agilizar algo que debería ser expedito piden dinero y mucha gente termina pagándoles y comienza a caer en corrupción.

Si tuviéramos sistemas digitales eso agilizaría la competitividad de las empresas nuestras, mejoraría la capacidad y todos estos costos posiblemente mejoren para que las empresas puedan aumentar sus empleados en áreas que necesitan.

¿Cuál es su percepción del clima de negocios que hay en la actualidad?

Lamentablemente los índices nos dicen que andamos lejos, tenemos que ir viendo cómo

¿Considera que la empresa privada hará su aporte para lograr la meta prevista de crecimiento económico de 3.5%-4.5% para este año?

Como empresa privada hacemos todos los esfuerzos para que exista un crecimiento económico porque al final si lo hay crecemos todos, las empresas, mejoría del factor humano que es lo que necesitamos que haya, un bienestar personal, y esto implica educación, salud, empleo, todos estos factores integrados para que haya desarrollo humano.La empresa privada está tratando de trabajar conjuntamente con el gobierno.

¿Cree que las personas que están al frente de las instituciones públicas tienen la capacidad de generar cambios en beneficio del desarrollo empresarial?

El gobierno es un híbrido porque hay gente que muchos vienen de la empresa privada, saben cómo funciona una empresa, pero creo que el aprendizaje va lento.

No ha habido una transición como en los países donde normalmente sale un gobierno y los demás van enseñándole a los que van entrando. Creo que tienen técnicos buenos, tal vez no de la cabeza, pero como asesores y al final no son los que deciden; a veces se cometen errores que van retrasando y no existe esa afinidad.