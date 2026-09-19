Roberto Lagos defiende ajuste de la TPM: “La medida es gradual... no es una medida de shock”

Tegucigalpa, Honduras.- Un ajuste de 25 puntos básicos en la Tasa de Política Monetaria (TPM), que pasará de 5.75% a 6% a partir del lunes 21 de septiembre, fue anunciado por el Banco Central de Honduras (BCH). El presidente de la institución, Roberto Lagos, justificó la decisión al señalar que “la medida es gradual, es calibrada, es decir, no es una medida de shock”. Lagos recordó las críticas que realizó en 2024 al aumento de la TPM y explicó que, desde su gestión al frente del BCH, se está actuando de manera diferente, con ajustes graduales para evitar medidas abruptas. “La crítica que yo realicé en el pasado fue: cuando usted no hace los ajustes en el momento oportuno, ¿qué sucede? Después tiene que ser una medida de choque, es decir, realizar un incremento desmesurado, que fue lo que ocurrió en el año 2024, en el cual en el mes de agosto se incrementó en 100 puntos básicos y luego en el mes de octubre 175, para un total de 275 puntos básicos en menos de dos meses”, explicó.

“Ese tipo de ajustes que son de choque y que no son graduales, esos son los que generan un mayor impacto”, agregó Lagos. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse De acuerdo con el BCH, el incremento de 25 puntos básicos tiene como objetivo aminorar las presiones inflacionarias persistentes. Con este ajuste, la Tasa de Política Monetaria pasará de 5.75% a 6%. “En este momento lo que se está realizando es un ajuste calibrado, viendo las condiciones internas y externas, de apenas veinticinco puntos básicos”, dijo Lagos. El presidente del BCH sostuvo que el ajuste busca contribuir a aminorar las presiones inflacionarias y, al mismo tiempo, mantener una adecuada liquidez en el sistema financiero. “Esa liquidez es lo que define el movimiento de tasas de interés. Si se hace un movimiento de la TPM para tratar de controlar el exceso de liquidez, ese exceso, es decir, esa cantidad de dinero que hay en la economía, pero ese exceso de liquidez se realiza de forma ordenada, de forma gradual, sin generar contracciones bruscas, eso lo que provoca es que no exista movimiento en las tasas de interés”, explicó. Lagos cuestionó que se afirme que el aumento de la TPM provocará de manera inmediata un incremento en las tasas de interés de los bancos. “Si yo tengo una cantidad óptima de dinero en la banca, no se le pone presión a las tasas de interés de forma inmediata”, manifestó.