Crece el rechazo por apagones de energía eléctrica planificados

Prueba de ello es que al ingresar al enlace plan-interrupciones.enee.hn los abonados de la ENEE deben de buscar entre tres zonas afectadas (noroccidente, litoral atlántico y centro sur) su lugar de domicilio, que a veces no lo especifica el circuito o línea que lo abastece del servicio eléctrico, generando cierta confusión si desconoce esa información.Si bien se comunicó que los racionamientos durarían entre tres a cuatro horas por jornada, en el sitio de internet solo se indica la afectación, ya sea por la mañana, tarde o noche sin precisar el horario.

Algunos consumidores se quejaron que los apagones son prolongados por más tiempo y hay lugares que no tendrán energía casi todos los días de esta semana como el caso de La Ceiba, que a partir de mañana hasta el domingo se les restringirá el servicio particularmente en la jornada vespertina. Entre 105 de los 192 circuitos energéticos en el país se alternará la programación de interrupciones, que se hará pública cada lunes y su aplicación será de martes a domingo.

Varios clientes consultados por EL HERALDO no solo reaccionaron molestos con la determinación -que ya no se podía seguir ocultando a raíz de la indisponibilidad de potencia y energía- y hasta manifestaron su suspicacia que la factura les disminuya durante el tiempo que no tendrán fluido eléctrico en sus hogares al igual que negocios.

Aunque una conferencia de prensa que iba a ser ofrecida al mediodía por funcionarios de la ENEE acerca de la situación del subsector eléctrico y el referido plan de interrupciones fue cancelada, Tejada salió el martes al paso de la medida oficializada en una cadena nacional de radio y televisión.