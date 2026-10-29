Precio del dólar este 30 de octubre: lempira registra nuevo aumento frente al dólar

Tegucigalpa, Honduras.- El precio del dólar estadounidense continúa al alza frente al lempira. Para este viernes 30 de octubre de 2026, el Banco Central de Honduras (BCH) estableció la tasa de compra en L26.9107 y la tasa de venta en L27.0453 por cada dólar. El ajuste representa un incremento de L0.0093 tanto en la compra como en la venta, en comparación con el jueves 29 de octubre, cuando las tasas se ubicaron en L26.9014 y L27.0359, respectivamente.

¿Por qué hay diferencia entre compra y venta?

Los precios de compra y venta representan dos valores distintos dentro de las operaciones cambiarias. La tasa de compra establece el valor de referencia para adquirir dólares, mientras que la tasa de venta indica el precio al que se ofrece la divisa estadounidense. Esta diferencia debe tomarse en cuenta al realizar operaciones en moneda extranjera, ya sea para transacciones personales o comerciales.

La evolución del dólar durante la semana