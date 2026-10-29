Precio del dólar este 30 de octubre: lempira registra nuevo aumento frente al dólar

Tegucigalpa, Honduras.- El precio del dólar estadounidense continúa al alza frente al lempira. Para este viernes 30 de octubre de 2026, el Banco Central de Honduras (BCH) estableció la tasa de compra en L26.9107 y la tasa de venta en L27.0453 por cada dólar.
El ajuste representa un incremento de L0.0093 tanto en la compra como en la venta, en comparación con el jueves 29 de octubre, cuando las tasas se ubicaron en L26.9014 y L27.0359, respectivamente.
¿Por qué hay diferencia entre compra y venta?
Los precios de compra y venta representan dos valores distintos dentro de las operaciones cambiarias. La tasa de compra establece el valor de referencia para adquirir dólares, mientras que la tasa de venta indica el precio al que se ofrece la divisa estadounidense.
Esta diferencia debe tomarse en cuenta al realizar operaciones en moneda extranjera, ya sea para transacciones personales o comerciales.
La evolución del dólar durante la semana
El tipo de cambio mostró una tendencia al alza durante la semana. El lunes 26 de octubre, la compra se situó en L26.9002 y la venta en L27.0347.
El martes 27 ambas tasas bajaron a L26.8964 y L27.0309, respectivamente, mientras que el miércoles 28 se mantuvieron sin cambios.
Para el jueves 29, los valores subieron a L26.9014 en la compra y L27.0359 en la venta. Finalmente, este viernes 30 alcanzaron L26.9107 y L27.0453.
En comparación con el lunes, el dólar acumuló un incremento de L0.0105 en la compra y L0.0106 en la venta.
NOTA DE TRANSPARENCIA: Esta nota fue elaborada con asistencia de inteligencia artificial y revisada por el equipo editorial.