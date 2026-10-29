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Precio del dólar este 30 de octubre: lempira registra nuevo aumento frente al dólar

El precio del dólar en Honduras registra un incremento este viernes, según el tipo de cambio publicado por el Banco Central de Honduras

  • Actualizado: 29 de octubre de 2026 a las 19:17
Precio del dólar este 30 de octubre: lempira registra nuevo aumento frente al dólar

El BCH publica diariamente el tipo de cambio de referencia mediante su sistema de subasta de divisas, que sirve como parámetro para las operaciones del mercado cambiario hondureño.

 Ilustración: EL HERALDO.

Tegucigalpa, Honduras.- El precio del dólar estadounidense continúa al alza frente al lempira. Para este viernes 30 de octubre de 2026, el Banco Central de Honduras (BCH) estableció la tasa de compra en L26.9107 y la tasa de venta en L27.0453 por cada dólar.

El ajuste representa un incremento de L0.0093 tanto en la compra como en la venta, en comparación con el jueves 29 de octubre, cuando las tasas se ubicaron en L26.9014 y L27.0359, respectivamente.

¿Por qué hay diferencia entre compra y venta?

Los precios de compra y venta representan dos valores distintos dentro de las operaciones cambiarias. La tasa de compra establece el valor de referencia para adquirir dólares, mientras que la tasa de venta indica el precio al que se ofrece la divisa estadounidense.

Esta diferencia debe tomarse en cuenta al realizar operaciones en moneda extranjera, ya sea para transacciones personales o comerciales.

La evolución del dólar durante la semana

El tipo de cambio mostró una tendencia al alza durante la semana. El lunes 26 de octubre, la compra se situó en L26.9002 y la venta en L27.0347.

El martes 27 ambas tasas bajaron a L26.8964 y L27.0309, respectivamente, mientras que el miércoles 28 se mantuvieron sin cambios.

Para el jueves 29, los valores subieron a L26.9014 en la compra y L27.0359 en la venta. Finalmente, este viernes 30 alcanzaron L26.9107 y L27.0453.

En comparación con el lunes, el dólar acumuló un incremento de L0.0105 en la compra y L0.0106 en la venta.

NOTA DE TRANSPARENCIA: Esta nota fue elaborada con asistencia de inteligencia artificial y revisada por el equipo editorial.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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