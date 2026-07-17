Precio de la compra y venta del dólar para este viernes 17 de julio en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- El precio del dólar en Honduras presenta una leve variación para este viernes -17 de julio-, de acuerdo con la actualización del Banco Central de Honduras (BCH).
El valor de compra de la moneda estadounidense quedó establecido en L26.7659 para esta jornada, mientras que el jueves se ubicó en L26.7649.
La diferencia entre ambos días representa un incremento de 0.0010 centavos de lempira en el precio de compra del dólar.
El ajuste implica que las personas y empresas que reciben dólares y los venden al sistema financiero obtendrán una cantidad ligeramente mayor de lempiras por cada dólar entregado.
En cuanto al precio de venta, el dólar se cotiza este viernes en L26.8997, luego de que el jueves se estableciera en L26.8987.
El precio de venta también registró un aumento de 0.0010 centavos de lempira respecto a la jornada anterior.
Esta variación significa que quienes necesitan comprar dólares deberán pagar una cantidad levemente mayor de lempiras para adquirir la moneda estadounidense.
La cotización del dólar mantiene una variación diaria que influye en las transacciones de personas, empresas y actividades relacionadas con el uso de divisas.