Precio de la compra y venta del dólar para este viernes 17 de julio en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- El precio del dólar en Honduras presenta una leve variación para este viernes -17 de julio-, de acuerdo con la actualización del Banco Central de Honduras (BCH).

El valor de compra de la moneda estadounidense quedó establecido en L26.7659 para esta jornada, mientras que el jueves se ubicó en L26.7649.

La diferencia entre ambos días representa un incremento de 0.0010 centavos de lempira en el precio de compra del dólar.