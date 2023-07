Mateo Yibrín: “Hay 36,000 manzanas invadidas que afectan la producción y exportación”

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La economía hondureña no repetirá en 2023 los resultados de 2022. Los empresarios están preocupados por la ralentización económica derivada de una serie de factores internos y externos.

El BCH estima un crecimiento económico entre 3.5%-4% para 2023, ¿cuál es análisis sobre esta proyección?

No creemos que se alcance. En la medida que se endurezcan las condiciones financieras internacionales, el riesgo país de Honduras continúe superior al de la región y las decisiones tanto de los diputados como del Poder Ejecutivo no generen certidumbre en los inversionistas, será difícil llegar a la meta de crecimiento económico, más cuando el consumo de los hogares está estancado y no se hace nada para dinamizarlo.